Percheziții în Portul Constanța: DNA vizează și Autoritatea Vamală Română
Portul Constanța
Noi percheziții au loc miercuri dimineață în Portul Constanța, de această dată anchetatorii vizând și Autoritatea Vamală Română, potrivit surselor judiciare.
Descinderi au mai avut loc în port cu peste un an în urmă, când mai mulți directori ai Administrației Porturilor Maritime au fost reținuți pentru luare de mită. Sumele de bani efectiv primite de funcționarii publici vizați în acel dosar se ridică la aproximativ 350.000 de euro, în timp ce totalul mitei promise de oamenii de afaceri este estimat la circa 6.000.000 de euro.
Dosarul DNA deschis în februarie 2025
Potrivit dosarului instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, în perioada 2024–2025, mai mulți oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale ar fi promis și remis funcționarilor publici, printre care și șefi ai Portului Constanța, sume cuprinse între 2.000 și 100.000 de euro, precum și alte bunuri, în schimbul unor favoruri.
Printre beneficiile urmărite de mituitori se numără:
Facilitarea cesionării și intabulării unor bunuri imobile în favoarea unor firme private
Urgentarea avizării unui racord de cale ferată la nivelul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța
Prelungirea unui contract de colectare a deșeurilor în beneficiul unei societăți deținute de unul dintre inculpați
Acces exclusiv la anumite dane din port
Atribuirea preferențială a unor contracte de lucrări, printre care dragaj de investiții, extinderea cheurilor și lucrări de infrastructură rutieră portuară
Aprobarea unor proiecte de extindere, inclusiv un terminal de produse lichide la Dana 97
Urgentarea plăților unor facturi fiscale emise de firmele implicate
Închirierea sau concesionarea de terenuri în regim preferențial
Angajarea unor persoane în cadrul companiei naționale
