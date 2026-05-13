Analiză: Conexiunile controversate de la Ministerul Economiei. „Afacerea” IOR

Apar dezvăluiri incredibile din interiorul Ministerului Economiei, aflat sub controlul politicianului USR Ambrozie-Irineu Darău. Jurnaliștii publicației „Incisiv de Prahova” scriu că au obținut documente care indică nereguli grave în cadrul SC IOR SA, companie strategică din industria de apărare, aflată în portofoliul ministerului. Astfel, publicația susține că în cadrul companiei s-ar pregăti măriri substanțiale ale unor indemnizații și inventarea unor funcții cu salarii mari, destinate unor persoane instalate pe criterii politice.

Mai mult, jurnaliștii de la „Incisiv de Prahova” scriu că se dorește implementarea unor bariere birocratice menite să blocheze controalele. De altfel, potrivit publicației, organizarea de la IOR SA și din cadrul Ministerului Economiei este mai mult decât suspicioasă. Jurnaliștii menționează numele Cameliei Andreea Mina, funcționar de stat, despre care afirmă că se află într-o situație absurdă din punct de vedere juridic. Aceasta ocupă simultan funcția de Director al Direcției de Administrare a Participațiilor Statului — structura care supraveghează companiile la care statul este acționar — și pe cea de Președinte al Consiliului de Administrație al SC IOR SA. Cu alte cuvinte, Camelia Mina conduce compania pe care ar trebui să o verifice, fiind, în același timp, și supraveghetor, și supravegheat, notează jurnaliștii. Conform dezvăluirilor, Camelia Mina ar fi propus și aprobat de una singură creșterea propriei indemnizații, de la 4.645 de lei pe lună la nu mai puțin de 20.450 de lei brut pe lună.

Sindicatul independent din cadrul IOR, companie care înregistrează datorii la ANAF și are bugetul pe anul 2026 neaprobat, reclamă nereguli diverse. Printre acestea se numără numirea unui director financiar pe un post care nu există în actul constitutiv, cu un salariu de 58.000 de lei pe lună.

În teorie, scriu jurnaliștii, exista o persoană care ar fi putut bloca aceste aranjamente suspecte: secretarul general al Ministerului Economiei, Adriana-Laura Miron. Cu toate acestea, din partea domniei sale nu a venit nicio reacție. IOR este o companie strategică pentru statul român, deținând certificare NATO, însă este îngropată în datorii. Totuși, „Incisiv de Prahova” scrie că a fost numit un al cincilea administrator, un apropiat al USR, iar acționarii minoritari nu au primit justificări clare pentru explozia indemnizației Cameliei Mina. Ministrul Economiei, Irineu Darău, nu a oferit nicio reacție, deși aspectele semnalate de presă par să încalce flagrant principiile promovate de USR.

Dezvăluirile capătă o greutate și mai mare prin analiza CV-urilor persoanelor vizate. Camelia Andreea Mina a reprezentat statul român, în anul 2024, în procesul de faliment al LIDO SA. Anterior, fusese numită administrator special de către Ministerul Turismului, aspect confirmat de declarațiile sale de avere și interese. Cu toate acestea, presa a scris că aceasta nu a întreprins acțiuni de amploare în numele statului și că demersurile sale au fost mai degrabă formale, chiar în detrimentul LIDO SA, deși a fost remunerată cu peste 50.000 de lei. De asemenea, Camelia Mina a lucrat pentru Primăria Capitalei, fiind detașată de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Aceasta a încasat peste 16.500 de lei într-un singur an de la Primărie și peste 30.000 de lei de la AAAS, conform datelor din declarația de avere.

Controverse majore există și în jurul Adrianei-Laura Miron. În anul 2015, aceasta a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fals și abuz în serviciu, după ce anchetatorii au stabilit că a ajutat un bărbat să fie plătit pentru un loc de muncă fictiv. A fost reabilitată abia în anul 2020. În ciuda acestui trecut, ministrul Darău a numit-o în cabinetul său. Mai mult, în martie 2026, jurnalistul Petru Zoltan de la defapt.ro scria că Adriana Miron a fost mutată de la minister la grupul parlamentar USR din Senat, pe un post de funcționar public de execuție, pe perioadă nedeterminată. Ulterior, pe 19 martie, a fost transferată înapoi la Ministerul Economiei, pentru ca pe 25 martie Irineu Darău să emită un ordin prin care a angajat-o pe funcția de consilier clasa I, grad superior, la Serviciul Dezvoltarea Industriei de Apărare.

Această funcție ar fi trebuit ocupată, în mod normal, prin concurs. Adriana Miron a schimbat astfel trei poziții în mai puțin de două săptămâni. Contactată de presă, aceasta a susținut că examenul nu era necesar, invocând o situație prevăzută de legislația specială. Ministrul Irineu Darău a refuzat să ofere un punct de vedere. În ceea ce privește experiența sa, Adriana Miron a absolvit Academia de Poliție și a lucrat în Ministerul de Interne, însă nu a avut anterior atribuții legate de industria de apărare. Deși surse din minister susțin că aceasta le-ar fi mărturisit colegilor că urmează să fie numită secretar general, Adriana Miron a negat aceste informații.