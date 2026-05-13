Metode naturale de asimilare a vitaminei D. Ce recomandă specialiștii

Vitamina D, supranumită și „vitamina soarelui”, joacă un rol esențial în menținerea sănătății organismului. Aceasta contribuie la sănătatea oaselor și a dinților, susține sistemul imunitar și ajută la prevenirea slăbiciunii musculare. Specialiștii atrag atenția că deficitul de vitamina D poate fi asociat cu afecțiuni precum hipertensiunea, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare.

Potrivit The Washington Post , vitamina D nu este doar un nutrient important, ci și un hormon esențial pentru funcționarea organismului. Fiecare celulă din corp are receptori pentru această vitamină, ceea ce evidențiază importanța ei pentru sănătate.

Organismul produce vitamina D atunci când pielea este expusă la razele ultraviolete ale soarelui. Totuși, expunerea la soare poate fi limitată din cauza vremii, a folosirii cremelor cu protecție solară sau a pigmentației pielii.

Amy Stephens, specialist la Universitatea New York, explică faptul că persoanele care își desfășoară activitatea mai ales în spații închise pot avea niveluri scăzute de vitamina D. În plus, odată cu înaintarea în vârstă, organismul produce mai greu această vitamină.

De câtă vitamina D avem nevoie

Specialiștii recomandă ca persoanele cu vârste între 1 și 70 de ani să consume aproximativ 600 UI de vitamina D pe zi, echivalentul a 15 micrograme. Bebelușii au nevoie de 400 UI zilnic, iar persoanele de peste 70 de ani ar trebui să ajungă la aproximativ 800 UI pe zi.

Atunci când expunerea la soare nu este suficientă, alimentația devine o sursă importantă de vitamina D. Medicii recomandă efectuarea analizelor dacă există suspiciunea unui deficit.

Amy Stephens subliniază importanța testării înainte de administrarea suplimentelor, iar Melissa Mroz Planells, reprezentantă a Academia de Nutriție și Dietetică, recomandă monitorizarea periodică a nivelurilor după începerea suplimentării.

Alimente bogate în vitamina D

Introducerea alimentelor bogate în vitamina D în dieta zilnică poate fi o metodă simplă și eficientă pentru menținerea unui nivel optim.

Printre cele mai bune surse se numără peștele gras, precum somonul, păstrăvul sau sardinele. De asemenea, gălbenușul de ou, uleiul de ficat de cod și ciupercile expuse la lumină UV conțin cantități importante de vitamina D.

Produsele lactate, băuturile vegetale și cerealele fortificate pot contribui și ele la completarea necesarului zilnic.

Conform The Washington Post, specialiștii recomandă mai multe modalități prin care vitamina D poate fi introdusă mai ușor în alimentație.

O porție de păstrăv poate acoperi necesarul zilnic pentru un adult, iar preparatele pe bază de păstrăv cu lămâie sau capere sunt considerate variante gustoase și sănătoase.

Ciupercile tratate cu lumină UV reprezintă una dintre puținele surse vegetale de vitamina D și pot fi adăugate în paste, tofu sau diverse garnituri.

Combinația dintre ouă și somon afumat este recomandată pentru un mic dejun nutritiv și bogat în proteine.

Pentru cei care preferă preparatele vegane, ramenul preparat cu lapte de soia fortificat și ciuperci poate fi o alegere potrivită.

Și iaurtul grecesc poate contribui la aportul de vitamina D, fiind ușor de integrat atât în micul dejun, cât și în gustări sau sosuri.

Specialiștii spun că menținerea unui nivel optim de vitamina D nu trebuie să fie complicată. Cu o alimentație echilibrată și puțină atenție acordată stilului de viață, sănătatea oaselor, a inimii și a sistemului imunitar poate fi susținută pe termen lung.

