Bărbat din Bihor, arestat după ce a bătut în mod repetat doi copii de 2 și 3 ani cu o coadă de mătură

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din județul Bihor a fost arestat preventiv după ce i-ar fi agresat în repetate rânduri pe copiii de doi și trei ani ai partenerei sale, folosind o coadă de mătură și o nuia, au anunțat procurorii. În urma agresiunilor suferite, unul dintre minori a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, care instrumentează acest caz, faptele de violenţă s-au petrecut în lunile aprilie şi mai.

Este vorba despre abuzuri repetate ale căror victime sunt un copil de doi şi unul de trei ani, din comuna bihoreană Sâmbăta, satul Rogoz, bătuţi de concubinul mamei lor. Bărbatul lovea copiii în cap cu coada de la mătură, iar la un moment dat a luat-o pe sus pe fetiţa de doi ani şi, ţinând-o de gleznă, a lovit-o cu sălbăticie peste corp cu o nuia. Medicul legist a constatat că loviturile au fost atât de puternice încât copilul are nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale.

"S-a reţinut că în data de 07.04.2026, în timp ce persoana vătămată minoră V.D.A., în vârstă de 3 ani, se afla la imobilul situat în comuna Sâmbăta, sat Rogoz, judeţul Bihor, a fost agresată fizic de către concubinul mamei sale, T.N., prin aceea că acesta i-a aplicat lovituri cu coada de la mătură în zona capului. De asemenea, la aceeaşi dată, persoana vătămată minoră V.N.A., în vârstă de 2 ani, a fost agresată fizic de către concubinul mamei sale, T.N., prin aceea că acesta i-a aplicat o lovitură cu coada de la mătură în zona capului. Ulterior, în data de 08.05.2026, în timp ce minora V.N.A. se afla în comuna Sâmbăta, sat Rogoz, judeţul Bihor, T.N. a bruscat-o de piciorul stâng, la nivelul gleznei, iar pe corp în zona spatelui, feselor şi picioarelor i-a aplicat mai multe lovituri cu o nuia, producându-i leziuni posttraumatice ce au necesitat 50 (cincizeci) zile de îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat al Parchetului.

Agresorul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore de către poliţie, ulterior instanţa de judecată emiţând mandat de arestare preventivă pe numele lui.