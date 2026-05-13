Alertă de urs în județul Alba! Populația, avertizează prin RO-ALERT

Sursă: Realitatea.Net

Momente de panică în Săsciori, o localitate de pe Valea Sebeșului, din județul Alba, unde miercuri seară a fost semnalată prezența unui urs. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru prevenirea populației din zonă.

”În localitatea Săsciori a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a transmis, miercuri seara, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Alba, Raul Crișan.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a emis mesaj RO-ALERT.