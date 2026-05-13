Alertă de urs în județul Alba! Populația, avertizează prin RO-ALERT
urs
Momente de panică în Săsciori, o localitate de pe Valea Sebeșului, din județul Alba, unde miercuri seară a fost semnalată prezența unui urs. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru prevenirea populației din zonă.
”În localitatea Săsciori a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare”, a transmis, miercuri seara, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Alba, Raul Crișan.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a emis mesaj RO-ALERT.
Citește și:
- 21:35 - Alexandru Rafila, implicat într-un carambol cu patru mașini în Capitală. Care este starea fostului ministru
- 21:22 - Adio CASS pe pensiile peste 3.000 lei? Decizia CCR care poate schimba veniturile pensionarilor
- 21:10 - Adio petreceri zgomotoase! Sancțiuni record pentru cei care deranjează liniștea vecinilor
- 20:54 - Putin i-a înlocuit pe guvernatorii a două regiuni de la frontiera cu Ucraina. Anunțul Kremlinului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News