Conflictul din Orientul Mijlociu: Donald Trump spune că SUA au „învins” Iranul

Președintele american Donald Trump a declarat că a purtat „discuții foarte bune” cu Teheranul în ultimele 24 de ore, afirmând că Statele Unite au „câștigat” în fața Iranului și că un acord este acum „foarte posibil”. Declarațiile vin într-un context regional tensionat, marcat de incidente maritime și schimburi de avertismente între statele implicate.

Atac asupra unui portcontainer francez în strâmtoarea Ormuz

În Strâmtoarea Ormuz, un portcontainer închiriat de armatorul francez CMA CGM ( proprietarul RMC-BFM) a fost „ținta unui atac”. Potrivit informațiilor transmise, mai mulți membri ai echipajului au fost răniți în urma incidentului, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea rutelor maritime din zonă.

Reacția Israelului

Pe fondul acestor evoluții, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul este „pregătit pentru orice scenariu” în relația cu Iranul. Într-un videoclip publicat recent, acesta a precizat că a dat instrucțiuni clare armatei și serviciilor de securitate pentru a răspunde oricărei eventualități.

Poziția Franței: apel la ridicarea blocadei din Ormuz

La nivel european, președintele francez Emmanuel Macron a cerut ridicarea „fără întârziere și fără condiții” a blocadei din strâmtoarea Ormuz. După o discuție cu președintele iranian Massoud Pezeshkian, Macron a anunțat că intenționează să aibă un schimb de opinii și cu Donald Trump, în încercarea de a contribui la detensionarea situației.