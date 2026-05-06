Ambasada Rusiei în Germania a transmis miercuri, că măsurile impuse de autoritățile din Berlin privind interzicerea anumitor simboluri sunt considerate de partea rusă drept „absurditate” și „cinism”.

Declarația vine în contextul restricțiilor introduse în capitala Germaniei pentru zilele de 8 și 9 mai, perioadă în care este marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Interdicțiile vizează steaguri, simboluri și elemente asociate cu Uniunea Sovietică și Rusia, în anumite zone ale Berlinului.

Decizia autorităților din Berlin

Conform unui comunicat al poliției din Berlin, datat 22 aprilie, sunt vizate uniforme, steaguri, simboluri și cântece cu caracter militar asociate Rusiei sau fostei Uniuni Sovietice.

Măsurile se aplică în special în zone considerate sensibile din capitala Germaniei, în contextul unor comemorări publice care au loc anual în această perioadă.

Autoritățile au motivat decizia prin necesitatea menținerii ordinii publice și prevenirea incidentelor în spațiile unde au loc adunări comemorative.

Poziția Ambasadei Rusiei

Ambasada Rusiei a susținut că aceste măsuri „vizează exclusiv să îi priveze pe descendenţii soldaţilor sovietici eliberatori, pe cetăţenii implicaţi şi pe vizitatorii capitalei de dreptul de a comemora cu demnitate aniversarea distrugerii nazismului”.

De asemenea, partea rusă a cerut ridicarea restricțiilor și a solicitat recunoașterea oficială a crimelor naziste drept „genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”.

Zonele afectate de interdicții

Printre locurile vizate de măsurile poliției se numără memorialele sovietice din Treptow (estul Berlinului), Tiergarten (zona centrală) și Pădurea Schőnholz (nordul capitalei germane).

Aceste spații sunt frecventate în mod tradițional în cadrul comemorărilor de 8 și 9 mai.

Contextul măsurilor de securitate

Poliția din Berlin a anunțat că se așteaptă la o prezență ridicată în aceste zone, fiind considerate puncte sensibile din punct de vedere al securității publice.

Autoritățile au transmis că există riscul unor incidente sau tensiuni între grupuri cu poziții politice diferite, motiv pentru care au fost stabilite măsuri preventive.

În comunicările oficiale se arată că anumite comportamente sunt evaluate diferit în contextul actual, marcat de războiul din Ucraina și de prezența unui număr crescut de refugiați ucraineni în Berlin.

Practica anilor anteriori

Poliția din capitala germană a precizat că măsuri similare au fost aplicate și în anii anteriori, după începerea conflictului din Ucraina, în cadrul acelorași tipuri de comemorări.

De asemenea, autoritățile au menționat că au fost raportate incidente, inclusiv infracțiuni și arestări în legătură cu aceste evenimente.

Context geopolitic

Germania este în prezent unul dintre principalii susținători financiari ai Ucrainei în conflictul cu Rusia.

În același timp, autoritățile germane au fost în repetate rânduri ținta unor acuzații privind acte de sabotaj și spionaj atribuite serviciilor ruse, într-un context de tensiuni diplomatice persistente între cele două state.