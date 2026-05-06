Viorel Cataramă aruncă bomba momentului: „PNL este în război cu Nicușor Dan. Ne pregătim de alegeri prezidențiale anticipate”

Sursă: Realitatea PLUS

Omul de afaceri și liberalul Viorel Cataramă anticipează o criză politică majoră în România, susținând la Realitatea Plus că președintele Nicușor Dan va fi suspendat de Parlament și că țara se îndreaptă spre alegeri prezidențiale anticipate.

Cataramă îl acuză pe Nicușor Dan că blochează funcționarea statului prin tergiversarea consultărilor formale pentru desemnarea unui premier și prin excluderea unor formațiuni politice de la guvernare, gesturi pe care le consideră contrare Constituției.

Referindu-se la premierul interimar Ilie Bolojan, Cataramă susține că acesta ar sprijini suspendarea lui Nicușor Dan pentru a ajunge mai devreme la Cotroceni, fără a mai aștepta alegerile din 2030.

Viorel Cataramă: „Ne pregătim de alegeri prezidențiale anticipate. În război cu Nicușor Dan este PNL-ul, în primul rând”

„Primul lucru care cred eu că se va întâmpla e că ne pregătim de alegeri prezidențiale anticipate. Și vă spun de ce. Este o situație de criză profundă politică în România. Iar comportamentul actualului președinte este haotic și de multe ori neconstituțional. Țara are probleme, trebuie să recunoaștem. Mari probleme.

Țara trebuie guvernată. Deciziile nu se iau peste două luni, peste trei luni sau peste șase luni. Deciziile trebuie luate cât mai repede cu putință. Or domnul președinte Nicușor Dan ne anunță: „exclud alegeri anticipate, exclud participarea AUR la guvernare”. Deodată, deși ne spune că este echidistant, el exclude niște lucruri care nu are voie prin Constituție să le excludă. E obligat să le facă.

În al doilea rând, toate partidele care sunt acum în Parlament sau aproape toate, care mai de care vor să fie în opoziție. Parlamentul României îl va suspenda pe Nicușor Dan. În război cu Nicușor Dan este PNL-ul, în primul rând.

Bolojan, acuzat de Cataramă că este „în campanie electorală”

Cum să nu? (n.r. Bolojan ar vota suspendarea lui Nicușor Dan) Ca să ajungă mai devreme Bolojan președinte. Sigur. Păi, de ce să aștepți până în 2030. Este în campanie electorală. Evident că e în campanie electorală, pentru că mobilizarea unor astfel de sume de bani pentru că ce se întâmplă în online se întâmplă contra unor bani foarte mulți. Discutăm de milioane și zeci de milioane de euro.

Deocamdată avem un prim-ministru, chiar dacă este interimar, chiar dacă guvernează cu USR, adică PNȘ și USR guvernează astăzi, nu pot face anumite lucruri, dar pot face o mulțime de alte lucruri.

Prin urmare, ei guvernează, fac ce vor, și domnul Bolojan contează pe faptul că Nicușor Dan este incapabil să numească un candidat la funcția de prim-ministru pentru că nu se înțelege cu nimeni. Domnul Nicușor Dan greșește. El trebuie să înceapă cu consultările formale imediat. Imediat.

„Bolojan poate conduce România până în 2027”

El ne anunță că durează, fac întâi informal, după aia mă mai gândesc, după aia analizez, după aia fac ce să aleg. Țara arde în acest moment. Are nevoie de banii de la fondurile europene și așa mai departe, din programul PNRR, adică el este complet în afara situației.

Din acest motiv, când partidele vor vedea această situație, se vor coaliza și, după părerea mea, îl vor suspenda, iar poporul român îl va demite.

„Nici până în luna iunie nu începe Nicușor Dan consultările formale cu partidele”

Până în 2030 mai sunt foarte mulți ani. El nu poate să conducă ca și prim-ministru interimar România până în 2030. Dar o poate conduce până în 2027, spunând că nu poate să facă nimic datorită faptului că PSD și AUR fac și dreg. Asta va fi plata lui.

Două, trei săptămâni? Păi eu cred că până în luna iunie nici nu începe domnul Nicușor Dan consultările formale cu partidele. Deci nu va începe. Și nici nu se grăbește. Ce să facă la Parlament? Nu-i nimic, poate să propună proiect de lege Parlamentului. Trebuie să meargă la Parlament. Să meargă. Și s-ar putea ca în Parlament anumite să spunem proiecte de lege care sunt legate de finanțarea României, de acordurile internaționale în care România este parte, să fie votate.

„Bolojan se consideră un Mesia”

Adică să nu subestimăm capacitatea domnului Bolojan de a guverna interimar luni, ca să nu spun ani. Dar există o posibilitate teoretică pentru că Constituția nu-i impune un termen președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un candidat la funcția de președinte.

Da, are, dar nu poate (n.r. să-l demită Nicușor Dan pe Bolojan). Nu găsește. Trebuie să găsească o soluție. Da, în primul rând sunt împotriva României. Sunt împotriva României pentru că toată guvernarea stă în acest moment și stă de câteva săptămâni bune, într-o singură persoană. Guvernarea și respectiv țara.

Într-o singură persoană fizică. Ilie Bolojan care este considerat, se consideră un Mesia și care se consideră singura persoană capabilă să rezolve problemele României. Or acest lucru este greșit. Este fals. Nu e adevărat. Sunt și alte persoane care pot rezolva problemele României. Bolojan spune că dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau (n.r. românii nu îl vor pe Bolojan).”, a declarat Viorel Cataramă la Realitatea Plus.