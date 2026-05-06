Crin Antonescu, atac dur la adresa PNL după căderea Guvernului Bolojan: „Deceniul Iohannis a desfigurat partidul ideologic. Riscă să rămână doar în cartea de istorie”

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a lansat la Realitatea Plus un rechizitoriu sever la adresa partidului pe care l-a condus, în contextul crizei politice declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Antonescu a avertizat că PNL riscă să rămână doar în cărțile de istorie dacă nu își recapătă o identitate politică și doctrinară clară.

Fostul lider liberal a acuzat că „deceniul Iohannis” a lăsat partidul „decolorat, desfigurat ideologic, doctrinar, identitar”, reproșând că PNL a oscilat între alianțe cu PSD și cu USR fără o direcție fermă.

Antonescu a pus sub semnul întrebării și orientarea actuală a formațiunii sub conducerea lui Ilie Bolojan, afirmând că nu se poate stabili cu certitudine dacă PNL este un partid conservator sau unul „progresist, neomarxist, soroșist”.

În ceea ce privește ecuația guvernamentală de după moțiunea de cenzură, Antonescu a susținut că situația este complicată chiar de președintele Nicușor Dan, prin refuzul de a include în consultări și partidele din opoziție.

Antonescu a conturat câteva scenarii posibile: un guvern PNL-USR-UDMR susținut la vot de PSD, un guvern tehnocrat sau, în ultimă instanță, alegeri anticipate. El a indicat că „siguranța pe care o afișează” Nicușor Dan sugerează că acesta are deja un scenariu pregătit, „pentru care cel puțin a discutat cu actori politici”.

„Mai întâi, în legătură cu PNL-ul, PNL-ul este oricum istorie, pentru că nu? E un partid istoric, mare partid istoric. Necunoscuta este dacă PNL-ul va rămâne în doar în cartea de istorie, cu tot respectul, nu știu, ca o limbă moartă, nu să zicem latina. Sau greaca veche, sau dacă el mai reprezintă și viitor. Și eu cred că acest lucru nu depinde de faptul că este la putere sau în opoziție, că e condus de Bolojan sau de altcineva. Ci de aceea că are sau nu are o identitate politică, doctrinară, bine stabilită. PNL-ul la asta a suferit.

Crin Antonescu: „Deceniul Iohannis a fost foarte prost pentru PNL”

Deceniul Iohannis a fost foarte prost din punctul meu de vedere pentru PNL, chiar dacă ei avut relații cu președintele și în mai multe râuri au fost la putere, au fost la guvernare, este descolorat sau decolorat, desfigurat ideologic, doctrinar, identitar, încât e greu de spus astăzi ce fel de partid real în afară de aceea că guvernează de vreo 7 ani, când cu PSD-ul în frăție, când cu PSD-ul în scandal, când cu USR-ul în frăție, când cu USR-ul în scandal, nu putem să spunem astăzi PNL este un partid conservator, cum spune el în documentele sale oficiale în vigoare, nu cred. Este un partid progresist, neomarxist, soroșist, cum am putea să vedem după ce a făcut și face dl. Bolojan după oamenii pe care i-a adus în guvern în numele PNL-ului, după oamenii cu care s-a înconjurat. Asta nu se știe și cred că în funcție de acest lucru PNL-ul va fi istorie doar, sau va continua să aibă o viață. Eu sper în a 2-a variantă.

Și aș mai spune că PNL-ul e o chestiune. Se discută și de episodul de aseară și de alte controverse din interiorul partidului, în termeni de puci. Nu e niciun puci acolo în fond, am văzut niște oameni care într-un moment complicat din evoluția partidului își spuneau o părere sau alta. Adică nu e chiar un puci acum să ai o părere diferită de a dl. Bolojan, că atunci numai rost ședințele.

„Lucrurile sunt complicate de însuși Nicușor Dan”

În legătură cu ecuația complicată la care nu găsiți dvs. soluție, nu găsesc nici eu. Dar lucrurile sunt complicate, cred, de însuși președinte. Pentru că ceea ce complică ecuația asta după moțiunea de cenzură este afirmația repetată și hotărârea președintelui Nicușor Dan de a o rezolva în condițiile în care își pune drept axiomă că nu au ce căuta în aceste discuții partidele aflate actualmente în opoziție. Nu, asta este chiar aberant. Oricum e o ecuație pe care domnia sa are a o rezolva nu știu. Pot să-mi imaginez că poate să forțeze cu 2 guverne de tehnocrați, până la urmă, dacă nu îi impacă. Dar asta presupune riscul anticipatelor pe care iarăși tot domnia sa le exclude.

Poate cum ați spus să facă un guvern cu susținere, dar imaginați-vă, vă rog, cum ar funcționa un guvern, hai să spun parcă ați zis dvs. PSD-UDMR, da, minorități, cu susținere, cu vot de investire din partea PNL și USR, păi în această situație dacă PNL-ul pleacă de la guvernare, după cum a indicat ieri dl. Bolojan, pleacă pentru că împreună cu USR-ul să constituie o alternativă care să nimicească PSD-ul, nu știu, că se pare că ăsta e scopul și desigur AUR, păi cum o să susțină ei? Cum o să susțină ei un guvern PSD? Este de neimaginat după părerea mea când ei nu s-au putut înțelege atunci când erau la guvernare împreună.

„PNL și PSD au mințit când au spus că ei și numai sunt pro-europeni și democrați”

Ce se poate constata este însă, pe de o parte, faptul că acești oameni și PNL-ul și PSD-ul ne-au cam mințit atunci când au spus în iarna anului trecut că ei sunt, ei și numai ei sunt pro-europeni, pro-occidentali, și democrați, că ei și numai ei pot asigura direcția pro-occidentală și democratică a României, și fac așa un cordon sanitar, un paravan împotriva forțelor extremiste, putiniste, anti-occidentale, AUR și ceilalți. Asta a fost o minciună pentru că astăzi se comportă cu mare nonșalanță față de această ipoteză, și arată fiecare și PNL-ul, explicit, și PSD-ul la o adică, faptul că ar putea să lase pe mâna AUR și celorlalți guvernarea României.

Până la urmă eu, ca să preîntâmpin o întrebare, cred că ar trebui să renunțăm la această chestiune, președintele să procedeze normal pentru că e absolut normal să se consulte cu toate partidele care sunt în Parlament, și după aceea să găsească o soluție care să pornească de la ideea că toate partidele din România atâta vreme cât funcționează în cadrele acestei Constituții și le respectă, ceea ce e cazul tuturor.

Sunt niște partide democratice, că atâta vreme cât n-am văzut până la urmă pe nimeni care să pună problema ieșirii din Uniunea Europeană sau ieșirii din NATO nu prea au rost aceste distincții cu pro-europene și pro-occidentale, și să revenim cumva în termenii normalității și dacă nu se poate constitui un guvern serios care să poată conduce, să facem alegeri anticipate.

Alegeri anticipate care să nu mai stea sub semnul acestei isterii că vin rușii, că vin legionarii, că nu mai știu cine mai vin, și să se desfășoare normal, pentru că problemele României sunt probleme pe care oricine, și PNL, și AUR, dacă sunt mâine la guvernare, împreună sau separat, au ale rezolva.

„Există probleme ale României de care Bolojan nici nu a vrut să afle”

Există probleme ale României de care, de exemplu, domnul Bolojan, în calitate de prim-ministru, nici n-a vrut să știe. Luni de zile, nu a fost desemnat un ministru al educației. Noi am vorbit numai și numai despre deficit, nici măcar de economie în ansamblu.

E vorba, e vorba totuși de, de faptul că dincolo de propagandă, pe care o înțeleg, am făcut și eu politică, știu că e nevoie de ea, că se face, dar dincolo de asta, trebuie totuși un pic de responsabilitate măcar atunci când guvernezi. Deci dacă ei au spus, PSD-ul și PNL-ul, dacă ei au spus în iarna anului trecut, că n-au ce căuta AUR și cu ceilalți, atunci sunt condamnați să găsească soluții să guverneze împreună. Nu au putut face lucrul acesta, nu-l mai pot face, atunci să recunoască deschis acest lucru și să intrăm într-o altă logică. Păi nu se poate ca toată țara să se învârtă în jurul unui om, Bolojan, sau în jurul a două partide care nu sunt capabile, după cum s-a văzut, să construiască ceva solid, ceva serios, să guverneze țara asta.

Eu n-am răspunsul la această întrebare. Tocmai stai farmecul, că domnul Nicușor Dan, prin aceste declarații, conferă o aură de mister, așa, ieșirii din această criză. Eu cred, n-am informații, că sunt ultimul care aș putea avea informații speciale, eu cred că domnul Nicușor Dan n-a fost străin la nivel de informație măcar, de declanșarea acestei crize.

Demersul depinde de soluția pregătirii acestei moțiuni de cenzură și poate chiar de rezultatul ei. Asta mă face să cred și siguranța pe care o afișează, siguranță care nu-i foarte frecventă la domnul Nicușor Dan, asta mă face să cred că probabil are un scenariu pentru care cel puțin a discutat cu forțe, cu elemente, cu actori politici.

„Acest scenariu ar putea să fie un guvern de tehnocrați. Dacă nu îl investește parlamentul, se merge la anticipate”

Acest scenariu ar putea să fie, nu știu, să zicem un guvern dacă are oricum nu mai poate fi Bolojan, un guvern PNL, USR, UDMR, pentru care să dea votul PSD-ul în parlament, și la fel ca în ipoteza dinainte o să ne distrăm după aia să vedem cum o să susțină PSD-ul guvernul ăsta sau invers, sau în ultimă instanță un guvern de tehnocrați din cap până în picioare, nu doar premierul, pe care sigur îl poate califica de pro-occidental și pe care, dacă vrea parlamentul, îl investește, dacă nu se merge la anticipate.

Și sigur mai există o ipoteză, dacă e să ne amuzăm un pic, până la urmă putem să vedem un guvern o majoritate care se construiește cum ar fi, până la urmă, și normal după rezultatele alegerilor, inclusiv cu AUR și domnul Nicușor Dan să ne spună senin: „Domnule, dar AUR este și el un partid pro-occidental în orice caz.”

Și mie mi se pare straniu încă un lucru, să vă spun drept, seninătatea cu care USR-ul, spre deosebire de PNL, că în PNL măcar ați văzut că sunt niște discuții, sunt unii care spun: „Stați, domnule, puțin, că nu-i ușor să plecăm de la guvernare”, dar la USR cu multă seninătate și toată lumea a zis: „Nu, nu mai intrăm la guvernare, noi cu PSD-ul niciodată.” În condițiile în care USR-ul deține niște ministere extrem de importante, gândiți-vă la Economie, gândiți-vă la Apărare, gândiți-vă la Mediu, care nu-i un oarecare minister, gândiți-vă desigur la Externe, asta mi se pare foarte ciudat, ușurința cu care ei pleacă de la o guvernare în care au obținut mult mai mult decât meritau prin prisma scorului și, mă rog, nu mai vorbim de competențe.

„Nu e normal ca președinte să împarți forțele politice din parlament în unele cu care ai discuții informale și privilegiate și altele de mâna a 2-a”

Da, asta e altă chestiune, nu știu, ce știu însă este că indiferent care a fost obiectul discuției, subiectul discuției, nu mi se pare normal ca domnul președinte Nicușor Dan să o țină înainte cu aceste consultări informale, formale, nu e normal să împarți ca președinte forțele politice din parlament în unele cu care ai discuții informale și privilegiate, pentru că-s primele, și altele de mâna a 2-a, la care faci în fine așa, ca să respecți până la urmă Constituția, consultări și cu ele.

Consultările într-o asemenea situație nu pot fi decât formale, discuțiile informale ale președintelui cu oricine, fiind libertatea lui de a nu ridica la același rang, pentru că asta înseamnă să împarți partidele pe 2 categorii, pe 2 clase și la asta nu-i dă dreptul... Pentru că asta înseamnă că împarți cetățenii României alegătorii României cu drept de vot în 2 categorii și asta este inacceptabil în orice caz într-o democrație.