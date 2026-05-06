George Simion, așteptat la Târgu Jiu pentru discuții cu minerii și energeticienii amenințați de disponibilizări
George Simion (Inquam Photos)
Liderul AUR, George Simion, este așteptat joi la Târgu Jiu, pentru a participa la un eveniment dedicat sectorului energetic și va purta discuții directe cu minerii și energeticienii din Gorj.
Evenimentul, intitulat „Stop distrugerii energeticii din România!”, va avea loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, începând cu ora 15:45.
Organizatorii anunță că întâlnirea își propune să aducă în prim-plan problemele cu care se confruntă industria energetică și să prezinte soluții pentru revitalizarea acestui domeniu esențial.
Gazda evenimentului va fi deputatyl AUR de Gorj Ionelia Priescu, iar printre vorbitori se numără, alături de George Simion, și Petrișor Peiu, Dian Popescu și Andrei Maioreanu.
