Președintele CJ Dâmbovița îl critică pe Ilie Bolojan pentru felul în care s-a referit la Târgoviște

Sursă: Agerpres

Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan (PSD), califică drept inadmisibil modul în care premierul Ilie Bolojan s-a referit la Târgoviște, în discursul din Parlament de la moțiunea de cenzură, legat de cele două stadioane din municipiu și la faptul că echipa de fotbal este într-o ligă inferioară.

Corneliu Ștefan spune că dezvoltarea comunităților locale nu trebuie analizată selectiv și nici folosită ca instrument politic. Despre cele două stadioane, Corneliu Ștefan subliniază că unul dintre ele, Dâmbovița Arena, este construit cu fonduri guvernamentale, fonduri de care a beneficiat și Bolojan când a fost primar sau președinte de consiliu județean.



'Nu acceptăm indicații și nici soluții de la o persoană care, de-a lungul timpului, a beneficiat constant de fonduri guvernamentale atunci când era primar sau președinte de consiliu județean. Un prim exemplu este finanțarea pentru Centura Oradea, prin Ministerul Transporturilor. Și să nu mai vorbim despre aeroportul din Oradea, susținut inclusiv prin subvenții din bani publici. Așadar, standardele trebuie să fie aceleași pentru toți. Dezvoltarea comunităților locale nu trebuie analizată selectiv și nici folosită ca instrument politic. Dâmbovița își respectă angajamentele și își continuă proiectele pentru oameni, responsabil și transparent', spune Corneliu Ștefan într-o declarație de presă, remisă miercuri.



Primul ministru Ilie Bolojan a spus că o măsură care ''a supărat rău de tot baronii locali'' a fost aceea de a nu mai fi începute lucrări noi prin Compania Națională de Investiții.



''Acolo unde există finanțare, unde vrei să faci stadioane, am pus o cofinanțare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să și le regleze, funcție și de capacitatea de finanțare ca dimensiune, altfel avem stadion ca la Târgu Jiu, cu 12.000 de locuri, fără echipă de fotbal, sau ca la Târgoviște, cu două stadioane, cu echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta. Asta a supărat rău de tot baronii locali, știți asta foarte bine'', a punctat premierul.



Președintele CJ Dâmbovița a reacționat la această afirmație susținând că Dâmbovița Arena este o investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, deci prin Guvernul României, iar regulile de finanțare au fost schimbate pe parcurs, 'ceea ce a impus Consiliului Județean Dâmbovița alocarea unor sume suplimentare pentru cofinanțare, obligații pe care le-am respectat integral'.

Precizări și de la Primarul Târgoviștei

Primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan (PSD), a adus și el precizări pe acest subiect. A spus că stadionul vechi a fost reabilitat cu fonduri ale administrației locale, iar pentru cel de-al doilea, indicatorii au fost aprobați de un premier liberal.



'L-aș întreba pe domnul Bolojan cine a semnat hotărârea de aprobare a indicatorilor. Știți cine a semnat-o? Nicolae Ciucă, fostul președinte al PNL, care era premier și la momentul respectiv și la momentul semnării contractului de execuție de lucrări (...). Sigur, dacă Nicolae Ciucă aprobă construirea unui stadion la Târgoviște, noi suntem baroni locali, da? Atenție! Câtă ipocrizie! Dar când Bihorul lua un miliard de euro. Un miliard de euro! Din care două miliarde de lei numai pe Anghel Saligny, două miliarde de lei, aproape, pe Compania Națională de Investiții. Un miliard de euro bani de la bugetul național, nu fonduri europene (...). Atunci nu mai era nimeni baron local', a declarat primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan.



Acesta a subliniat că Dâmbovița Arena este un complex sportiv care aduce plus valoare municipiului, iar dacă nu se făcea în Târgoviște banii ar fi fost direcționați către un stadion în altă localitate și nu se pune problema să fi putut fi direcționați către un alt tip de investiție, precum un spital, de exemplu.



'Lucrul acesta este de altfel stabilit și prin hotărârea de guvern 481/2022 prin care se aprobă indicatorii. Nu se aprobă pentru spital, se aprobă pentru stadion', a precizat edilul.