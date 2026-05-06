Zi specială în Capitală. Primăria pregătește pe 10 mai un eveniment spectaculos cu reconstituiri militare

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Agerpres

Primăria Municipiului București va organiza pe 10 mai, la Arcul de Triumf, o serie de reconstituiri istorico-militare, ceremonii solemne și momente de omagiu dedicate eroilor care au contribuit, cu prețul vieții, la istoria României. Evenimentul este organizat prin Centrul de Cultură 'Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului', în parteneriat cu Asociația Tradiția Militară (ATM).

Cu acest prilej, Asociația Tradiția Militară va evoca două momente esențiale din istoria națională: 9 mai 1877 - proclamarea Independenței de Stat a României, sub domnia regelui Carol I; 8 mai 1945 - Ziua Victoriei în Europa, marcând încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial pe continent, informează organizatorii într-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres.



Prin reconstituiri fidele, uniforme de epocă și exerciții demonstrative, evenimentul aduce în fața publicului fragmente vii din trecut, într-un demers educativ și comemorativ deopotrivă.



Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 12:30 - 14:30 și este accesibilizat pentru persoane cu dizabilități auditive.



Accesul se face pe baza biletului achiziționat direct de la intrarea în monumentul Arcul de Triumf. Tarifele sunt: 15 lei pentru adulți, 8 lei pentru elevi, studenți pensionari, acces gratuit pentru copii preșcolari și persoane cu dizabilități.

