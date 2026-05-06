Neacșu, despre ieșirea din criză, din perspectiva PSD: „Se ocupă matematicienii”

Fostul vicepremier Marian Neacșu a făcut referire la președintele Nicușor Dan, atunci când a fost întrebat, miercuri, care este soluția PSD pentru ieșirea din actuala criză politică.

Întrebat care este soluția ieșirii din criza politică din perspectiva PSD, Marian Neacșu a răspuns: „Se ocupă matematicienii, președintele nostru”. Fostul vicepremier aruncă responsabilitatea pe umerii președintelui Nicușor Dan, după ce moțiunea PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 voturi.