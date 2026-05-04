TEST IQ cu chibrituri: cum corectezi egalitatea 19 - 1 = 14 mutând un singur băț

Un nou test IQ cu chibrituri pune la încercare atenția și gândirea logică. La prima vedere, exercițiul 19 - 1 = 14 este evident greșit. Provocarea este simplă, dar ingenioasă: trebuie să corectezi egalitatea mutând un singur chibrit.

Acest tip de puzzle vizual este extrem de popular, deoarece îmbină logica matematică cu creativitatea. Deși pare o sarcină banală, rezolvarea necesită o schimbare de perspectivă și o analiză atentă a detaliilor.

De unde provin testele IQ

Testele de inteligență au o istorie îndelungată, fiind dezvoltate încă din secolul al XIX-lea. Psihologul francez Alfred Binet este considerat unul dintre pionierii acestui domeniu, contribuind decisiv la apariția primelor metode de evaluare a inteligenței. Inspirat de cercetările lui Sir Francis Galton, Binet a pus bazele testului Binet-Simon, un instrument esențial în psihologia modernă.

În prezent, testele IQ sunt utilizate nu doar în mediul academic, ci și ca activități recreative. Ele sunt recomandate inclusiv copiilor, pentru a le stimula gândirea logică și capacitatea de concentrare.

Cum rezolvi testul cu chibrituri

Revenind la provocarea noastră, cheia este să observi structura cifrelor. Tot ce trebuie să faci este să identifici un chibrit care, odată mutat, transformă complet sensul exercițiului.

Soluția corectă este următoarea: mută bățul lateral din cifra 9 și poziționează-l la semnul minus. Astfel, cifra 9 devine 3, iar semnul „−” se transformă în „+”.

Rezultatul final va fi:

13 + 1 = 14

De această dată, egalitatea este corectă.

Ai reușit?

Dacă ai găsit soluția rapid, înseamnă că ai o bună capacitate de observație și gândire flexibilă. Dacă nu, nu e nicio problemă - astfel de teste se rezolvă mai ușor cu exercițiu.

Puzzle-urile cu chibrituri r ămân unele dintre cele mai eficiente metode de a-ți antrena mintea într-un mod distractiv. Continuă să încerci și vei observa rapid progrese!