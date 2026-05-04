Răsturnare de situație în dosarul atentatului din Arad. Fiica omului de afaceri Ioan Crișan, plasată în arest la domiciliu

4 mai 2026, 09:10
Laura Dronca, fiica lui Ioan Crișan

Răsturnare de situație în dosarul atentatului cu bombă din Arad. Laura Dronca, fiica omului de afaceri Ioan Crișan, ucis în explozia din 2021, a fost scoasă din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu. Femeia va fi monitorizată cu brățară electronică și nu are voie să iasă din locuință fără acordul autorităților. Procurorii o acuză pe aceasta că ar fi pus la cale atentatul.

Fiica omului de afaceri Ioan Crișan a fost scoasă din arest preventiv și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel Timișoara.

Ea va fi monitorizată electronic, nu are voie să părăsească locuința fără aprobare și nu poate lua legătura cu ceilalți inculpați sau martori. În schimb, Sebastian Bulbuc și Adrian Horodnică rămân în arest preventiv pentru 60 de zile.

Laura Dronca fusese arestată preventiv în aprilie 2025, după ce ar fi distrus brățara de monitorizare, fapt considerat o încălcare gravă. Procurorii o acuză că ar fi organizat atentatul cu bombă din 2021, în urma căruia a murit tatăl său, Ioan Crișan, explozia fiind provocată de un dispozitiv montat în mașină și detonat de la distanță.

