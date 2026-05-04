FMI, avertisment dur în criza energetică: Guvernele UE repetă aceleași greșeli
Fondul Monetar Internațional
Guvernele Uniunii Europene sunt avertizate de Fondul Monetar Internațional că riscă să repete greșelile de la criza energetică provocată după invazia rusă a Ucrainei de acum patru ani. FMI atrage atenția că reducerea accizelor la carburanți încurajează consumul și poate duce în final la poveri fiscale.
Eforturile inițiale pentru protejarea populației de scumpirile la energie generate de criza din Orientul Mijlociu sunt considerate modeste de către șefii Fondului Monetar Internațional.
Conducerea departamentului european a constatat că nu toate țările au fost prudente. Aceștia au considerat costisitoare măsurile luate de guvernele Uniunii Europene și avertizează că criza energetică ar putea fi mult mai gravă.
