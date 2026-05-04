Percheziții de amploare în Arad: arme letale, trofee și carne de vânat descoperite la presupuși braconieri

O amplă acțiune a autorităților a avut loc în Arad și în localitățile Gurahonț și Cuvin, unde polițiștii au descins la mai multe adrese într-un dosar de braconaj. Cinci persoane sunt vizate de anchetă, iar două dintre ele au fost deja reținute și riscă arestarea preventivă.

Descinderi coordonate de procurori

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț, în baza mandatelor emise de instanță. În total, au fost efectuate zece percheziții domiciliare, în urma cărora anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal folosit, potrivit suspiciunilor, pentru activități ilegale de vânătoare.

Arsenal impresionant găsit la suspecți

În urma verificărilor, polițiștii au ridicat:

zece arme letale de vânătoare, dotate cu amortizor și sisteme de termoviziune

o armă de tir sportiv cu aer comprimat

zeci de cartușe de diferite calibre

șapte cuțite de vânătoare

13 trofee provenite din vânat

Pe lângă acestea, anchetatorii au găsit aproximativ 41 de kilograme de carne de vânat, produse preparate din vânat și alte bunuri care ar fi fost obținute ilegal.

De asemenea, un autoturism de teren Jeep Cherokee, despre care se crede că era utilizat în activitățile de braconaj, a fost confiscat.

Suspecții, acuzați de activități ilegale încă din 2025

Potrivit anchetatorilor, cei cinci bărbați ar fi deținut ilegal arme și muniție încă din 2025, folosindu-le pentru a bracona animale sălbatice. Activitățile lor ar fi fost desfășurate în mod constant, în afara cadrului legal.

Două dintre persoanele vizate au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate în fața magistraților de la Judecătoria Gurahonț, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Intervenția a fost realizată de polițiști din cadrul mai multor structuri, inclusiv secțiile rurale din zonă și serviciile de investigații criminale ale IPJ Arad. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul jandarmilor din cadrul Jandarmeriei Române.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga amploare a activităților ilegale.