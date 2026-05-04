Bărbat rănit grav într-un accident de muncă, salvat după o intervenție contracronometru în zona Vatra Dornei

Un bărbat de 47 de ani a fost grav rănit duminică, în urma unui accident de muncă produs în timp ce utiliza un utilaj agricol.

O intervenție de urgență a fost declanșată duminică după-amiază, după ce un bărbat în vârstă de 47 de ani a suferit un accident de muncă în timp ce folosea un utilaj agricol, potrivit presei locale. Victima a reușit să sune singură la numărul unic de urgență 112, însă, din cauza pierderilor masive de sânge, și-a pierdut cunoștința înainte de a putea comunica exact coordonatele locației.

Localizarea bărbatului a fost posibilă datorită tehnologiei din dispecerat și intervenției rapide a unui serviciu local de voluntari, care l-au găsit în scurt timp.

La fața locului a ajuns inițial un echipaj medical de urgență, care a stabilizat pacientul. Acesta prezenta multiple plăgi complexe la nivelul membrului superior drept și al toracelui și se afla în stare de șoc hemoragic.

Ulterior, bărbatul a fost transportat de urgență la un spital din Vatra Dornei. Având în vedere gravitatea rănilor, un echipaj medical cu medic a fost trimis simultan de la Suceava pentru a prelua pacientul și a asigura transferul acestuia către o unitate spitalicească superioară.