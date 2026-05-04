Ședință de urgență în PNL, astăzi, la ora 15:00. Ce le va cere Ilie Bolojan liberalilor

Partidul Național Liberal se reunește de urgență, luni, la ora 15:00, într-o ședință, în Parlament, cu doar câteva ore înainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse de PSD, AUR și PACE Întâi România. La rândul lor, și social-democrații se vor reuni într-o ședință, în Parlamentul României.

Aceste reuniuni, organizate de regulă la începutul fiecărei săptămâni de lucru, capătă o miză mult mai mare de această dată, deoarece preced votul asupra moțiunii de cenzură.

Fiecare partid își va alinia poziția și va decide modul în care va vota, marți, în plenul reunit al Parlamentului.

Surse politice indică faptul că ultimele zile au fost dominate de negocieri intense pentru obținerea de voturi, iar următoarele 24 de ore sunt considerate cruciale.

În acest context, nu sunt excluse discuții tensionate sau apariția unor critici în interiorul partidelor.

Rămâne de văzut dacă premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ședința liberalilor de la Parlament și dacă va face declarații în fața presei.