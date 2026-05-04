Cristian Chivu, campion în Italia cu Inter Milano. Este primul său titlu în calitate de antrenor

Inter Milano a câștigat duminică seară al 21-lea titlu de campioană a Italiei, după ce s-a impus cu 2-0 în fața formației Parma Calcio, într-un meci din etapa a 35-a.

Pentru Cristian Chivu, acesta este primul trofeu obținut din postura de antrenor la nivel de seniori. Ca jucător, el a mai cucerit titlul în Serie A alături de Inter în 2008, 2009 și 2010.

Succesul vine la doi ani de la ultimul titlu câștigat de clubul milanez.

Golurile victoriei au fost marcate de Marcus Thuram, în prelungirile primei reprize (45+1), și de Henrikh Mkhitaryan, în minutul 80.

Cu trei etape rămase până la finalul sezonului, Inter a acumulat 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de SSC Napoli, ocupanta locului secund, care are 70 de puncte.