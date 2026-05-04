Masacru în Oklahoma: Zeci de victime în urma unui atac armat la o petrecere

Sursă: Realitatea.net

Zeci de persoane au fost rănite într-un atac armat sângeros la o petrecere lângă lacul Arcadia, în apropiere de Oklahoma City. Deși poliția a demarat o anchetă de amploare, niciun suspect nu a fost identificat încă, iar autorul rămâne în libertate.

Moment de groază la o petrecere pe malul lacului Arcadia

O seară de relaxare s-a transformat într-un coșmar duminică seară, în apropierea lacului Arcadia, unde un atac armat s-a soldat cu rănirea a douăsprezece persoane. Incidentul a generat o stare de panică generală în rândul participanților la petrecere, zona fiind rapid izolată de forțele de ordine. Autoritățile din Edmond, localitate situată la aproximativ 21 de kilometri nord de Oklahoma City, au descris evenimentele ca fiind de o cruzime terifiantă, subliniind impactul emoțional puternic asupra comunității locale și a celor direct implicați în această tragedie.

Mobilizare masivă a poliției și starea victimelor

Imediat după primele focuri de armă, echipele de intervenție au sosit la fața locului pentru a acorda primul ajutor și pentru a securiza perimetrul. Dintre cele douăsprezece persoane rănite, zece au fost transportate de urgență la unitățile medicale din zonă, oficialii precizând că starea victimelor este variată, fără a oferi însă detalii specifice despre prognosticul medicilor. Purtătoarea de cuvânt a poliției locale, Emily Ward, a confirmat că anchetatorii sunt desfășurați pe teren în număr mare, încercând să refacă firul evenimentelor prin audierea martorilor oculari și a victimelor care sunt în stare să comunice.

Anchetă în desfășurare și suspecți aflați în libertate

În ciuda eforturilor susținute ale poliției din Edmond, până în acest moment nu au fost efectuate arestări, iar identitatea atacatorilor rămâne necunoscută. Lacul Arcadia, cunoscut de obicei ca o destinație populară pentru activități de agrement și controlul inundațiilor, a devenit centrul unei investigații complexe de amploare. Reprezentanții legii au asigurat publicul că depun toate eforturile necesare pentru a identifica și reține suspecții, în timp ce colectarea probelor continuă într-un ritm alert pentru a elimina starea de nesiguranță ce planează asupra acestei zone de obicei liniștite.