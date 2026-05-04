Operația prin care este micșorat stomacul

Pentru unele persoane cu obezitate, scăderea în greutate nu ține doar de voință, ci de un dezechilibru metabolic care nu răspunde suficient la dietă și mișcare. În aceste situații, chirurgia poate deveni parte din tratament.

Gastric sleeve este o intervenție bariatrică prin care se îndepărtează o mare parte din stomac, rămânând un tub gastric mult mai mic. Procedura reduce cantitatea de alimente care poate fi consumată la o masă și influențează și hormonii implicați în senzația de foame.

Rezultatul nu depinde doar de operație, ci și de monitorizarea atentă după intervenție. Alimentația, suplimentele, controalele periodice și sprijinul unei echipe multidisciplinare sunt esențiale pentru scăderea ponderală durabilă și pentru prevenirea carențelor nutriționale.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .