Migrena asociată fluctuațiilor hormonale

Pentru unele persoane, migrena are un tipar previzibil, legat de anumite momente ale ciclului menstrual. Acest lucru poate fi frustrant, dar și util, pentru că permite strategii de prevenție.

Migrena menstruală este declanșată frecvent de scăderea estrogenului înainte de menstruație și poate fi mai intensă sau mai rezistentă la tratament decât alte episoade. Se poate manifesta cu durere pulsatilă, greață, sensibilitate la lumină și sunete, iar uneori poate apărea și aura, în funcție de tipul de migrenă.

Planul de control include identificarea factorilor declanșatori, ținerea unui jurnal de simptome și tratamentul corect la debutul crizei, conform recomandării medicului. În cazuri selectate, poate intra în discuție prevenția pe termen scurt în jurul menstruației sau prevenția de fond. Dacă durerile sunt noi, se agravează sau apar simptome neurologice neobișnuite, este necesară prezentarea la medic.

