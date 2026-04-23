Statele Unite își redefinesc strategia de apărare prin proiecte ambițioase care îmbină autonomia extremă cu puterea de foc masivă. În centrul acestei transformări se află platforma modulară Spectre, o dronă maritimă gigant dezvoltată în două variante distincte, menite să acopere întreg spectrul operațiunilor navale.

Spectre: Giganții autonomi care vor patrula oceanele

Prima versiune, Spectre Stealth Strike, este un vector de atac veritabil, capabil să lanseze rachete de croazieră Tomahawk, sisteme SM-6 sau armament antisubmarin ASROC. Designul său compact este optimizat pentru a rămâne greu de detectat, transformând drona într-o amenințare silențioasă pentru orice flotă adversă.

Cea de-a doua variantă, Spectre Silent Endurance, impresionează prin dimensiuni și eficiență. Dotată cu o velă uriașă de 43 de metri — comparabilă cu un bloc de 15 etaje — această dronă de recunoaștere poate parcurge până la 14.800 de kilometri fără oprire, folosind forța vântului și propulsia hibridă. Deși vela de mari dimensiuni o face mai vizibilă, silențiozitatea sa o transformă într-un instrument de supraveghere pe distanțe intercontinentale, echivalentul unui zbor dus-întors între New York și Londra.

Cu o lungime de 52 de metri și o capacitate de transport de 70 de tone, aceste platforme au fost regândite pentru a fi mult mai robuste, învățând din incidentele trecute în care modele mai mici au fost aproape capturate de forțele iraniene. Primele teste sunt programate pentru anul 2027, într-un context global în care și alte puteri, precum Ucraina sau Rusia, mizează tot mai mult pe drone în războiul naval.

F/A-XX: Avionul de generația a șasea care va domina portavioanele

În paralel cu expansiunea navală, cerul urmează să fie cucerit de noul avion de luptă F/A-XX. Northrop Grumman a oferit recent indicii despre acest concept de generație a șasea, destinat să înlocuiască veteranele F/A-18 Super Hornet și să lucreze alături de flota de F-35C.

Noul aparat se distinge printr-un design revoluționar, fără coadă, orientat spre o invizibilitate radar (stealth) superioară și o autonomie extinsă. Printre caracteristicile cheie se numără:

Aripi pliabile: Esențiale pentru gestionarea spațiului limitat de pe puntea portavioanelor.

Compartimente interne pentru armament: Permite transportul unei puteri de foc semnificative fără a afecta profilul radar.

Rază de luptă extinsă: Marina SUA impune o rază de cel puțin 1.500 de kilometri, depășind cu mult performanțele actualelor aeronave.

Cine va construi viitorul aviației navale?

Bătălia pentru contractul de producție este în plină desfășurare între giganții Northrop Grumman și Boeing. Deși detaliile tehnice rămân în mare parte sub pecetea secretului de stat, alegerea proiectului final este așteptată până la sfârșitul verii anului 2026. Câștigătorul va avea sarcina de a livra o aeronavă capabilă să combine autonomia strategică cu adaptabilitatea extremă la condițiile dure de pe portavioane, asigurând supremația aeriană a SUA pentru deceniile următoare.