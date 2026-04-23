Tensiuni sociale majore. Sindicatele amenință cu un PROTEST de amploare: peste 10.000 de oameni, așteptați în fața Guvernului

Palatul Victoria
Se anunță un protest uriaș în Capitală, în plină criză politică. Sindicatele din domenii cheie ies în stradă în fața Guvernului. Mii de persoane și-au anunțat prezența la ușa premierului Ilie Bolojan din cauza condițiilor tot mai grele de trai, spun sindicaliștii. Totodată, ei spun că s-au săturat să fie umiliți și sunt nemulțumiți de așa-numitele măsuri guvernamentale de reformă adoptate în ultima perioadă.

 

Peste 10.000 de oameni vor ieși în stradă, în Piața Victoriei, la începutul săptămânii următoare, să-și strige nemulțumirile față de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Este anunțul făcut de sindicaliștii unor domenii cheie din țară, precum Sănătate, Învățământ, Poliție și Aviație, după consultările pe care le-au avut cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

Problema, spun liderii de sindicat, este faptul că oamenii nu mai au încredere în Guvern. Ei spun că s-au săturat de reformele austere și susțin că acestea au condus către un trai din ce în ce mai greu și că există și o instabilitate a locurilor de muncă.

Mai mult decât atât, sindicaliștii reclamă că premierul vrea să vândă companii importante de stat precum TAROM și că totul este în incertitudine.