Peste 10.000 de oameni vor ieși în stradă, în Piața Victoriei, la începutul săptămânii următoare, să-și strige nemulțumirile față de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Este anunțul făcut de sindicaliștii unor domenii cheie din țară, precum Sănătate, Învățământ, Poliție și Aviație, după consultările pe care le-au avut cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

Problema, spun liderii de sindicat, este faptul că oamenii nu mai au încredere în Guvern. Ei spun că s-au săturat de reformele austere și susțin că acestea au condus către un trai din ce în ce mai greu și că există și o instabilitate a locurilor de muncă.

Mai mult decât atât, sindicaliștii reclamă că premierul vrea să vândă companii importante de stat precum TAROM și că totul este în incertitudine.