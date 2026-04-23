„E imposibil să nu se mai indexeze pensiile, presiunea socială este enormă, presiunea economică pe acești oameni este nemeritat de mare și nu trebuia ca bugetul să fie echilibrat pe seama lor.

Nerespectarea legii s-a întâmplat și în cazul salariului minim pe economie, acolo unde indexarea trebuia să aibă loc de la 1 ianuarie, în baza unei formule obiective, de la Institutul Național de Statistică, nu s-a dorit asta, a fost o luptă publică. De-abia de la 1 iulie vom avea o creștere a salariului minim cu 6,8%.

Da, știu, este un progres mic (n.r. 125 lei net pentru cei care sunt plătiți cu salariul minim) pe care l-a făcut salariul minim în anul acesta, mai ales că inflația este mare și de aceea cel mai îngrijorător indicator raportat la cei care câștigă salariul minim în România este că 17% dintre salariații din această țară, dintre cei care muncesc, sunt în risc de sărăcie.

Am văzut calculele, de aceea am și încercat, pe de o parte, să creștem salariul minim și am reușit. Și am încercat să avem acea compensare a puterii de cumpărare pentru unii dintre pensionari, măcar pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei, care sunt cei mai afectați.”, a declarat Florin Manole.