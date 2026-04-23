„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai nerușinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat, în cel mai ticălos mod cu putință.

Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acțiuni de până la 10 miliarde de lei hoțește, excluzând chiar și Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica și până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanții, făcând cadou aceste acțiuni unor fonduri alese chiar de guvernanți și la un preț ales chiar de guvernanți.

Gheorghiu propune și Bolojan aprobă vânzarea acestor pachete de acțiuni printr-un mecanism numit plasare accelerată privată, descris în mod prețios în actele guvernamentale cu abrevierea în engleză , ABB, adică accelerated book building.

În ce constă escrocheria: în loc să vândă în mod transparent, la bursă, aceste acțiuni, guvernul vrea să facă următorul lucru- să selecteze doar un grup de fonduri de investiții, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora sa le vândă acțiunile la un preț mult mai mic decât cel de piață.

Un exemplu ar fi cât se poate de potrivit: dacă acțiunea Hidroelectrica este astăzi cotata la bursă 153,2 lei, iar cea Romgaz 12,44 lei, guvernul le poate vinde la 140 de lei acțiunea Hidroelectrica și la 11 lei acțiunea Romgaz. Asta înseamnă cam 45 de milioane de acțiuni Hidroelectrica la care statul ar pierde vreo 600 de milioane de lei și vreo 270 de milioane de acțiuni Romgaz la care statul ar pierde aproape 400 de milioane de lei.

Deci cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei doar din două companii.

În plus, prin această escrocherie, guvernul exclude de la cumpărare populația României, care nu mai poate participa la acest proces. Și diminuează și valoarea companiilor deținute de stat. Mai mult, în cazul Romgaz, statul va coborâ sub pragul de deținere de două treimi.

Prin acest demers ticălos, Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan devin adevărați sabotori ai economiei naționale și justifica reintroducerea infracțiunii de subminare a economiei în Codul Penal.

Așteptăm, de la nenumăratele parchete si servicii de informații din țară și un alt răspuns: exista și un avantaj personal al celor doi din miliardul de lei scos din economie?”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

