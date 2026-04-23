Luis Lazarus, atac dur la Bolojan: "Face parte din axa Bruxelles-Paris"

Luis Lazarus: Dacă l-ați văzut cu atenție, l-ați urmărit cu atenție pe Bolojan, ați putut observa că la un moment dat a ridicat problema cu SEIF. Face el ce face și discută despre SEIF. Deci toate problemele din România sunt complet neinteresante... Vine unul ca Bolojan și se ține de scaun, dar nu se ține neapărat pentru că vrea să facă ceva pentru poporul român — pentru că n-a făcut nici până acum — ar fi culmea să-l bănuim de așa ceva.

Moderatoare: Este ținut din afara țării? Are o misiune pe care trebuie să o ducă la capăt?

Luis Lazarus: Normal! Despre asta este vorba. Bineînțeles că despre asta este vorba, că s-a văzut până astăzi. El avea jalonul... jalonul lui era să trimită în Coreper omul astăzi și să voteze împreună și cu ungurul, să dea drumul la împrumut pentru Ucraina.

Moderatoare: Adică stai puțin, crezi că face parte din acea gașcă?

Luis Lazarus: Din axa globalistă, neo-marxistă, Bruxelles-Paris. Nu doar că se întâlnea cu Maia Sandu, nu doar că se întâlnea... adu-ți aminte că a vrut să aducă și universitatea lui Soros la Oradea!