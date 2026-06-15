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Politica· 2 min citire
PSD, vot în unanimitate pentru negocieri cu Veștea. Social-democrații, anunțați să nu plece din Capitală. Critici acide la adresa lui Bolojan - SURSE
Sorin Grindeanu, liderul PSD
Publicat15 iun. 2026, 15:45
Actualizat15 iun. 2026, 16:20
SursăRealitatea PLUS
PSD a decis în unanimitate, în urma unei ședințe, susținerea guvernului Adrian Veștea, conform surselor Realitatea PLUS.
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