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Politica· 2 min citire

PSD, vot în unanimitate pentru negocieri cu Veștea. Social-democrații, anunțați să nu plece din Capitală. Critici acide la adresa lui Bolojan - SURSE

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 15:45
Actualizat15 iun. 2026, 16:20
SursăRealitatea PLUS

PSD a decis în unanimitate, în urma unei ședințe, susținerea guvernului Adrian Veștea, conform surselor Realitatea PLUS.

PSD a transmis un mesaj, conform surselor Realitatea PLUS, către toți liderii din organizații „să susțină acest guvern și ca parlamentarii să nu plece în teritoriu pentru a fi pregătiți în orice zi să acorde încredere pentru noul executiv”.

Aceleași surse au indicat faptul că în ședința social‑democraților s‑au lansat atacuri virulente la adresa aripii Bolojan și a premierului interimar, acuzat că se agață cu orice preț de putere.

„Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți: România nu poate să rămână blocată”, le‑ar fi transmis Sorin Grindeanu colegilor de partid.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că în prezent nu există ordonanță de abilitare a Guvernului și că țara nu poate fi guvernată, mai ales că au trecut cele 45 de zile de interimat și nu mai există miniștri pe portofoliile vacantate de PSD.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că este „foarte bine că USR a votat să nu susțină noul premier desemnat”.

„Fără Toiu, Moiu, Buzoianu și alții! Gata! Să și‑l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci! Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, ar mai fi afirmat liderul PSD, potrivit Realitatea PLUS.

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