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Politica· 1 min citire

Camera Deputaților, sesiune extraordinară pentru proiectul Legii ANI, redepus de PNL și USR

Camera Deputaților

Camera Deputaților

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:05

Camera Deputaților se reunește săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de modificare a legislației din domeniul integrității, redepus de PNL și USR după ce a fost respins joi în Senat.

Potrivit programului aprobat vineri seară de Biroul permanent al Camerei Deputaților, comisiile parlamentare se vor reuni luni, între orele 12:00 și 16:00, pentru dezbaterea proiectelor. Ședința de plen este programată să înceapă la ora 16:00.

Programul sesiunii extraordinare de la Camera Deputaților

Marți vor avea loc doar ședințe ale comisiilor, iar miercuri, de la ora 12:00, deputații se vor reuni în plen pentru votul final asupra proiectelor de lege aflate pe agendă. Joi este programată, de asemenea, activitate în comisii.

Pe lista proiectelor figurează propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, pentru care Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Agenda mai include inițiative legislative adoptate anterior de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.

Proiectul privind integritatea, din nou în Parlament după respingerea din Senat

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat vineri redepunerea proiectului cunoscut drept „Legea ANI”, după ce acesta a picat în Senat. PNL și USR au reclamat atunci introducerea unor amendamente pe care le-au catalogat drept neconstituționale.

„Este un proiect pro-transparență și care respectă Constituția”, a transmis Mircea Abrudean, care a cerut PSD și aliaților săi să nu introducă „amendamente otrăvite, neconstituționale”.

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