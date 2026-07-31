Camera Deputaților, sesiune extraordinară pentru proiectul Legii ANI, redepus de PNL și USR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:05

Camera Deputaților se reunește săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de modificare a legislației din domeniul integrității, redepus de PNL și USR după ce a fost respins joi în Senat.

Distribuie articolul