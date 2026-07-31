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Politica· 1 min citire
Camera Deputaților, sesiune extraordinară pentru proiectul Legii ANI, redepus de PNL și USR
Camera Deputaților
Camera Deputaților se reunește săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară, iar pe ordinea de zi se află și proiectul de modificare a legislației din domeniul integrității, redepus de PNL și USR după ce a fost respins joi în Senat.
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