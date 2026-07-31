Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Atacurile hibride asupra frontierelor europene trebuie oprite cu un cadru legislativ ferm și fonduri adecvate!”

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu, în calitate de raportor din umbră din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni pentru noul Regulament al Uniunii Europene privind managementul frontierelor externe și spațiul Schengen, s-a alăturat demersurilor colegilor din delegația spaniolă ECR, co-semnând o scrisoare oficială adresată Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltului Reprezentant Kaja Kallas și Comisarului pentru Afaceri Interne Magnus Brunner.
Demersul diplomatic și politic vine ca reacție la situația critică de la granița sudică a Uniunii Europene, unde enclava spaniolă Ceuta, un oraș european cu o populație de aproximativ 85.000 de locuitori, a fost supusă unui asalt masiv fără precedent: peste 40.000 de cetățeni din afara UE au pătruns pe teritoriul european în mai puțin de 24 de ore.
Scrisoarea, co-semnată de Georgiana Teodorescu, avertizează că o trecere de o asemenea amploare, derulată la lumina zilei și la una dintre cele mai strict monitorizate granițe din Africa, nu s-ar fi putut produce fără o planificare prealabilă. Peste jumătate din populația echivalentă a orașului s-a aflat la porți într-o singură zi, iar cel puțin 18 persoane s-au înecat în încercarea de a trece frontiera.
„Aceasta nu este o mișcare migratorie spontană; este un atac hibrid în toată regula asupra frontierelor UE. Apărăm Ucraina pentru că un stat terț nu poate coagula sau presa o frontieră europeană. Același principiu se aplică și la Ceuta, chiar dacă unealta o reprezintă oamenii și nu tancurile, ținta rămâne frontiera Uniunii, iar obiectivul este înfrângerea voinței unui stat membru”, a subliniat europarlamentarul român.
Incidentul din Spania validează o linie roșie pe care Georgiana Teodorescu a susținut-o consecvent prin amendamentele depuse pe dosarul frontierelor externe ale UE: introducerea obligației legale de recunoaștere, definire și finanțare a amenințărilor și atacurilor hibride în legislatia de securitate a Uniunii.
„Ceea ce vedem la Ceuta este oglinda a ceea ce trăim pe Flancul Estic, unde România înfruntă zilnic incursiuni de drone, sabotaje și provocări la graniță. Fie că vorbim de Flancul Sudic sau de cel Estic, Uniunea Europeană nu își mai permite să trateze aceste crize prin proceduri birocratice sterile. Avem nevoie de un cadru legislativ capabil să gestioneze aceste perturbări orchestrate și concertate ale frontierelor, care sunt, în fapt, atacuri hibride mascate”, a declarat Georgiana Teodorescu.
Prin scrisoarea transmisă conducerii Comisiei Europene, europarlamentarul român și colegii din Grupul ECR cer măsuri imediate:
Activarea Regulamentului (UE) 2024/1359 privind situațiile de criză și instrumentalizarea migrației, aplicabil de la 1 iulie 2026, creat special pentru a răspunde unor astfel de tactici de șantaj geopolitic.
Lansarea unei intervenții rapide la frontieră din partea Frontex, sprijin din partea Agenției UE pentru Azil (EUAA) și alocarea de fonduri de urgență.
„Poarta de sud a Europei este testată. Tăcerea este, de asemenea, un răspuns, iar noi nu putem tăcea. Voi continua să lupt în Parlamentul European, ca raportor pe acest dosar, pentru ca noul pachet financiar 2028-2034 și regulamentele Schengen să reflecte realitatea de pe teren și să asigure protecția completă a cetățenilor europeni, indiferent că granița se află la Marea Neagră sau pe continentul african”, a conchis europarlamentarul AUR/ECR, Georgiana Teodorescu.
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