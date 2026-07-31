Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Atacurile hibride asupra frontierelor europene trebuie oprite cu un cadru legislativ ferm și fonduri adecvate!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:01

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu, în calitate de raportor din umbră din partea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni pentru noul Regulament al Uniunii Europene privind managementul frontierelor externe și spațiul Schengen, s-a alăturat demersurilor colegilor din delegația spaniolă ECR, co-semnând o scrisoare oficială adresată Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltului Reprezentant Kaja Kallas și Comisarului pentru Afaceri Interne Magnus Brunner.

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