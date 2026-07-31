Sorin Grindeanu: „România riscă miliarde din PNRR din cauza a doi oameni!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România se află în pericol de a pierde peste 1,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acuzând conducerea Guvernului interimar de blocarea unor proiecte importante. Liderul social-democrat afirmă că Parlamentul este pregătit să adopte rapid actele normative necesare și anunță convocarea unor noi sesiuni extraordinare ori de câte ori va fi nevoie.
Acuzații privind blocarea fondurilor europene
„În cadrul acestei sesiuni extraordinare, ceea ce guvernul demis și premierul demis Bolojan nu pot decide sau nu pot să o facă.
Sunt măsuri absolut necesare care țin de viața de zi cu zi a românilor și a economiei românești. Îmi doresc, ăsta e un lucru foarte important, îmi doresc ca toate eforturile parlamentului din această perioadă, care se traduc până la urmă în miliarde de euro salvate pentru România, să cântărească decisiv în decizia agențiilor de rating privind starea economiei.
Știu că sunt unii iresponsabili care și-ar dori să arunce țara în aer doar ca să continue o luptă politică inutilă. Eu o să le dau o veste proastă, nu vor reuși. România înseamnă mai mult decât o mână de politruci, până la urmă, care sunt gata să sacrifice orice pentru scaunele lor.
Parlamentul a fost în această săptămână, aici, la datorie pentru a adopta legile necesare. România nu poate să stea pe loc. Tocmai de aceea, în dialog și cu celelalte grupuri politice, voi convoca sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie, fiind cameră decizională în general, o să așteptăm după voturile din senat.
Dar voi convoca de câte ori este nevoie, astfel încât, în același ritm în care am fost și în această săptămână, să putem să adoptăm legi.
România, până la urmă, are nevoie de încredere pe toate planurile, mai ales în ochii investitorilor, fiindcă tot vorbeam de agențiile de rating. Și reiterez, România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, iar Partidul Social Democrat este ca întotdeauna deschis să fie parte a acestei soluții.
Actualul guvern planează în zona nelegalității. O spun nu o spun eu, o spun clar instanțele, Curtea de Apel deja a decis șase din unsprezece hotărâri de guvern care au fost contestate, au fost prin decizie suspendate și așteptăm hotărârile pentru restul de cinci.
De aceea am insistat ca toate politicile noi și strategiile să ajungă în Parlament ca proiecte de lege. Și asta este calea și îndemn și pe ceea ce s-a suspendat prin deciziile Curții de Apel să facă proiecte de lege și să le trimită la Parlament. Suntem dispuși, facem sesiuni extraordinare și adoptăm legi. Iar toate deciziile, până la urmă, arată că Parlamentul lucrează aproape la foc continuu. Săptămâna viitoare, de exemplu, Senatul deja a convocat, așa cum bine știți, o sesiune extraordinară.
Cu toate acestea, astăzi când vorbim, România riscă să piardă peste 1,5 miliarde de euro din PNRR. De ce? Din punctul nostru de vedere, din perspectivă sau din cauza a doi oameni care au luat țara și legile pe persoană fizică, disperați să rămână în funcție, mistifică cam tot ce ține de Constituție, ciuntesc legile și îngroapă toate domeniile prin acte administrative nelegale.
Unul crede că rămâne primar și a blocat prin negocieri politice ascunse Legea Integrității, dar anunț însă că există decizii clare ale justiției și oricum pleacă acasă. Așa că lucrurile sunt închise.
Cel de-al doilea insistă să rămână chiar și demis și a reușit să scoată aproape toată România în stradă. O spun încă o dată clar, aștept de la Ilie Bolojan legea salarizării. Poate află atât el cât și Fritz că legile și Constituția nu sunt facultative în România. Iar România nu-și permite criză politică peste atâtea crize suprapuse.”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.