Sorin Grindeanu: „România riscă miliarde din PNRR din cauza a doi oameni!”

Publicat 31 iul. 2026, 14:32 Sursă Realitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România se află în pericol de a pierde peste 1,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), acuzând conducerea Guvernului interimar de blocarea unor proiecte importante. Liderul social-democrat afirmă că Parlamentul este pregătit să adopte rapid actele normative necesare și anunță convocarea unor noi sesiuni extraordinare ori de câte ori va fi nevoie.

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