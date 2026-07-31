Rareș Bogdan:”România, capturată de Motreanu și Dogioiu. Bolojan se sfătuiește cu ei”

Publicat 31 iul. 2026, 11:37 Actualizat 31 iul. 2026, 11:39 Sursă Realitatea PLUS

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se ”sfătuiește cu Dan Motreanu și Ioana Dogioiu ca să nu plece de la Palatul Victoria”, subliniind că aceștia din urmă au capturat țara.

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