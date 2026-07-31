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Politica· 1 min citire
Rareș Bogdan:”România, capturată de Motreanu și Dogioiu. Bolojan se sfătuiește cu ei”
FOTO: Arhivă
Publicat31 iul. 2026, 11:37
Actualizat31 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se ”sfătuiește cu Dan Motreanu și Ioana Dogioiu ca să nu plece de la Palatul Victoria”, subliniind că aceștia din urmă au capturat țara.
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