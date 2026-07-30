Petrișor Peiu (AUR): „Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”

Publicat 30 iul. 2026, 23:51 Sursă Realitatea PLUS

Declarații cruciale făcute de Petrișor Peiu în privința viitorului executiv! Senatorul AUR a transmis că nu există niciun scenariu în care partidul său va vota un guvern din care nu face parte. Totodată, acesta a spus că AUR se va alătura viitorului executiv doar dacă măsurile de ieșire din criză ale partidului vor fi implementate.

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