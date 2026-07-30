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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu (AUR): „Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 23:51
SursăRealitatea PLUS

Declarații cruciale făcute de Petrișor Peiu în privința viitorului executiv! Senatorul AUR a transmis că nu există niciun scenariu în care partidul său va vota un guvern din care nu face parte. Totodată, acesta a spus că AUR se va alătura viitorului executiv doar dacă măsurile de ieșire din criză ale partidului vor fi implementate.

Petrișor Peiu: Dacă este vorba de orice altă alianță putem să discutăm cu orice partid care acceptă propunerile noastre. Alminteri nu există o realitate în care să votăm un guvern din care să nu facem parte.

Realitatea PLUS: Din care să faceți parte și cu premier, sau doar din care să faceți parte? Că știu că era această linie roșie cu premierul

Petrișor Peiu: Premierul este garanția că ceea ce propunem noi este luat în calcul

Realitatea PLUS: Nu ați accepta nicio posibilă rotativă?

Petrișor Peiu: Dacă cineva are alte posibilități de a garanta că ceea ce noi cerem pentru ieșirea din criză se va face, suntem gata să stăm să discutăm. Nu fără o prezență în guvern. Este exclus să votăm o formulă guvernamentală din care nu suntem parte.

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