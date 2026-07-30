Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (AUR): „Nu vom vota un guvern din care nu facem parte”
Publicat30 iul. 2026, 23:51
SursăRealitatea PLUS
Declarații cruciale făcute de Petrișor Peiu în privința viitorului executiv! Senatorul AUR a transmis că nu există niciun scenariu în care partidul său va vota un guvern din care nu face parte. Totodată, acesta a spus că AUR se va alătura viitorului executiv doar dacă măsurile de ieșire din criză ale partidului vor fi implementate.
Citește și
- 23:24Lia Olguța Vasilescu: ”Ce se întâmplă în sănătate este o bătaie de joc. Se guvernează extraordinar de prost”
- 23:05 Lia Olguța Vasilescu pune tunurile pe Ilie Bolojan:”Dacă îl interesa criza fermierilor pleca din funcție”
- 22:47Olguța Vasilescu dezminte zvonurile:”Spitalul de paliație costă 199 de milioane de euro, nu 500 de milioane”
- 21:58Camera Deputaților, ședință de plen vineri, de la ora 12:00. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News