Senatul a adoptat Codul Urbanismului. România evită pierderea a 972 de milioane de euro din PNRR

Senatul a adoptat joi Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), cunoscut drept noul Cod al Urbanismului, după ce proiectul fusese aprobat miercuri de Camera Deputaților. Actul normativ, adoptat de Senat în calitate de for decizional, este una dintre reformele asumate de România prin PNRR.
Ministerul Dezvoltării susține că adoptarea legii permite îndeplinirea unui jalon important din PNRR și evitarea pierderii a 972 de milioane de euro din fonduri europene nerambursabile.
Senatul a adoptat noul Cod al Urbanismului, jalon important în PNRR
„Codul Urbanismului aduce simplificări substanţiale în domeniul construcţiilor, dar şi rigoare şi responsabilitate pentru instituţiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranţă în amenajarea localităţilor în care trăim şi înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că noul cod reunește, pentru prima dată după 1989, reglementările adoptate în ultimii 36 de ani în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
„E vorba de codul urbanismului și amenajării teritoriului. O lege extrem de importantă. Pentru prima dată, după 1989, avem un astfel de cod care conține toate reglementările date în 36 de ani și care valorează 972 de milioane de euro, adică valoarea unui spital regional cu toate dotările aferente”, a spus Abrudean.
Noul Cod al Urbanismului reunește într-un singur act normativ prevederi aflate până acum în 21 de legi distincte. Potrivit Ministerului Dezvoltării, reforma introduce reguli aplicabile atât marilor orașe, cât și comunităților rurale și urmărește reducerea birocrației din sectorul construcțiilor.
Una dintre principalele modificări vizează digitalizarea procedurilor de emitere a certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire. Ministerul Dezvoltării va realiza o platformă digitală națională, care va funcționa ca ghișeu unic pentru avizele necesare investițiilor.
Autorizațiile de construire ar putea fi emise în aproximativ 65 de zile
Autorizațiile de construire ar urma să fie emise în aproximativ 65 de zile, față de patru până la opt luni în prezent, potrivit estimărilor prezentate de minister. De asemenea, termenele pentru aprobarea documentațiilor de urbanism ar urma să fie reduse semnificativ: PUG-urile ar putea fi avizate în șase până la 12 luni, față de trei-cinci ani în prezent, iar PUZ-urile în circa șapte luni și jumătate. Planurile Urbanistice de Detaliu vor deveni proceduri simplificate, cu termene de una-două săptămâni.
Legea prevede și aplicarea rezultatului referendumului local organizat în București în 2024, la inițiativa lui Nicușor Dan. De la 1 noiembrie 2028, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire din Capitală vor fi emise de Primăria Municipiului București, nu de primăriile de sector.
Aplicarea măsurii a fost însă amânată până în mandatul viitorului primar general, în urma unui amendament susținut de PSD. Metodologia privind reorganizarea structurilor de specialitate și transferul personalului de la sectoare la Primăria Capitalei trebuie stabilită până în iulie anul viitor.
Bucureștiul: autorizațiile de construire vor trece la Primăria Capitalei din 2028
Codul introduce și obligații pentru dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale cu peste 500 de locuințe. Aceștia vor trebui să contribuie financiar la dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv la construirea de creșe, grădinițe, școli și alte obiective necesare noilor cartiere.
Printre măsurile prevăzute se mai numără înființarea Registrului Național al Construcțiilor, certificarea firmelor din domeniu și extinderea răspunderii legale a proiectanților și a celorlalți specialiști implicați în avizare. Ministerul precizează că regulile existente privind protecția spațiilor verzi nu sunt modificate.
Noul Cod al Urbanismului include și măsuri pentru accelerarea investițiilor publice, prin simplificarea realizării studiilor de fezabilitate și eliminarea unor blocaje administrative. Prevederile legii vor intra în vigoare la 15 zile de la promulgare.