Senatul a adoptat Codul Urbanismului. România evită pierderea a 972 de milioane de euro din PNRR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:23

Senatul a adoptat joi Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC), cunoscut drept noul Cod al Urbanismului, după ce proiectul fusese aprobat miercuri de Camera Deputaților. Actul normativ, adoptat de Senat în calitate de for decizional, este una dintre reformele asumate de România prin PNRR.

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