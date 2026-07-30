George Simion, reacție de ultimă oră:”Ce face USR azi în Senat e de noaptea minții” -VIDEO

Publicat 30 iul. 2026, 16:49 Actualizat 30 iul. 2026, 16:51 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a criticat, joi, activitatea USR în Senat, acuzând formațiunea că aplică un dublu standard în ceea ce privește legislația privind incompatibilitățile. Oficialul a afirmat că parlamentarii AUR au votat un amendament la Legea ANI care, în opinia sa, ar duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz, și a anunțat că formațiunea sa nu va susține modificările propuse și nici proiectul privind împrumutul SAFE.

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