George Simion, reacție de ultimă oră:”Ce face USR azi în Senat e de noaptea minții” -VIDEO

Președintele AUR, George Simion, a criticat, joi, activitatea USR în Senat, acuzând formațiunea că aplică un dublu standard în ceea ce privește legislația privind incompatibilitățile. Oficialul a afirmat că parlamentarii AUR au votat un amendament la Legea ANI care, în opinia sa, ar duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz, și a anunțat că formațiunea sa nu va susține modificările propuse și nici proiectul privind împrumutul SAFE.
”Oricine este incompatibil trebuie să meargă acasă”
”Eu înțeleg că e vară, că-i cald, că mințile unora s-au supraîncălzit. Dar ce face USR-ul astăzi la Senat este noaptea minții.
Tot ne-au amenințat ei cu PNRR-ul, cu SAFE, cu banii pe care trebuie să-i luăm, de fapt cu tot felul de împrumuturi, că asta sunt și PNRR-ul și SAFE-ul, și tot felul de parandărături. Dar totul până la ei.
Un amendament care ar fi trebuit urmat de alte amendamente la Legea ANI, la declarațiile de avere, prevede că domnul Fritz, cum e și normal pentru că a fost declarat incompatibil, trebuie să meargă acasă. AUR a votat pentru acest amendament pentru că este normal. Oricine este incompatibil trebuie să meargă acasă”, a declarat George Simion pe Facebook.
De asemenea, liderul AUR a subliniat că sesiunea extraordinară a Parlamentului este „un fiasco”, motiv pentru care formațiunea nu va susține modificările privind declarațiile de avere ale demnitarilor și nici proiectul referitor la împrumutul SAFE.
„Nu, e un atac!” La cine este atacul, dragii mei? La cine-i atacul ăsta? La lege și ordine, la transparență, fără penali în funcții publice? Parcă așa era.
E vară, e cald... N-avem guvern pentru că ei vor doar instabilitate, vor „Tomaci”, vor să ne impună oameni precum Veștea fără ca noi să fim parte într-un guvern, dar totodată penali lor sunt buni. Fritz al lor este bun. Deodată nu mai pierdem banii ăia mulți europeni, bineveniți, care scot România din rahat. Ei au băgat România în rahat și dau vina pe noi.
Atât timp cât soții și soțiile, hai, lasă concubinii și concubinele, nu sunt incluși în legea asta pentru declararea averilor de către demnitari, noi nu o vom vota. Și nu vom vota nici împrumutul SAFE, nu vom vota nimic. Oricum această sesiune extraordinară este un fiasco”, a mai spus acesta.
”Penali lor sunt buni”
În plus, Simion a susținut că Dominic Fritz ar trebui să își înceteze mandatul în baza amendamentului susținut de AUR și a acuzat USR că îl apără, deși promovează principiul „fără penali în funcții publice”.
”Însă revin la întrebare. Mințile supraîncălzite ale susținătorilor USR-iști ce spun acum? Penali lor sunt buni doar pentru că e german naturalizat care și-a luat cetățenia peste rând în acest an, Dominic Fritz, trebuie iertat? Păi atunci înseamnă că penali voștri sunt buni și noi, care n-am fost niciodată la putere, suntem ăia extremiștii, pro-rușii, care sunt vinovați pentru tot ce s-a întâmplat în România.
Mai gândiți-vă ce partid susțineți și care sunt principiile voastre. Fără penali în funcții publice! Sunteți la conducere, aveți toată puterea în mâini și vă bateți joc de țara noastră. Și vinovații sunt AUR, care în Comisia juridică de la Senat au votat pentru amendamentul prin care Fritz să părăsească funcția, că e normal, cum ar trebui să o părăsească și Bolojan, cum o să o părăsească și Nicușor”, a conchis Simion.