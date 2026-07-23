Ilie Bolojan face declarații de presă la ora 18.00. Scandalul legii salarizării și procesul de miliarde cu magistrații, printre subiectele așteptate

Premierul interimar Ilie Bolojan va susține joi, de la ora 18:00, o conferință de presă, fără ca Executivul să anunțe oficial tema declarațiilor.
Conferința are loc într-un moment tensionat, marcat de conflictul dintre Guvern și sindicate pe tema noii legi a salarizării, dar și de amânarea deciziei definitive în procesul privind plata restanțelor salariale ale magistraților.
Scandalul legii salarizării se adâncește
Este posibil ca premierul interimar să abordeze situația creată după ce confederațiile sindicale au cerut retragerea de urgență a proiectului legii salarizării și au anunțat că nu vor mai participa la consultările organizate de Guvern.
Sindicatele solicită partidelor aflate la guvernare să oprească toate demersurile privind acest proiect și cer ca negocierile să fie reluate doar de un Guvern cu puteri depline.
În paralel, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică dedicată prevederilor din domeniul educației, după ce reprezentanții sindicatelor au refuzat să participe la discuțiile organizate la Ministerul Muncii. În același context, ministrul Dragoș Pîslaru a declarat că se simte indignat de această decizie.
Bolojan ar putea comenta și procesul privind restanțele salariale ale magistraților
Un alt subiect care ar putea fi abordat de premier este decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a amâna până pe 6 august pronunțarea hotărârii definitive în procesul dintre ÎCCJ și Guvern privind plata restanțelor salariale ale magistraților.
Joi, instanța supremă a decis amânarea pronunțării în dosarul în care ÎCCJ a obținut câștig de cauză în primă instanță împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
Guvernul riscă penalități dacă pierde definitiv procesul
Dosarul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a admis, pe 5 mai, acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure fondurile necesare pentru plata restanțelor, inclusiv prin rectificare bugetară.
Hotărârea Curții de Apel prevede că decizia trebuie pusă în executare în termen de zece zile de la rămânerea definitivă. În caz contrar, Executivul riscă penalități de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, precum și o amendă zilnică echivalentă cu 20% din salariul minim brut pe economie.