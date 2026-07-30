Dovada ipocriziei lui Bolojan. Cum se agață de George Simion pentru a rămâne în scaun

Publicat 30 iul. 2026, 10:37 Sursă realitatea plus

Ipocrizie fără limite din partea premierului demis. Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion, de la începutul anului până în prezent. Șeful Guvernului interimar susține că discuțiile ar fi vizat schimburi de opinii și că nu ar fi fost vorba de negocieri politice. OFF | [00:27] Premierul interimar mai susține că discuțiile pe care le-ar fi purtat cu George Simion ar fi avut loc înainte de propunerea de premier a lui Adrian Veștea. „În condițiile în care, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oamenii și să am o relație civilizată. Asta ține de respectul între oameni”, a declarat Ilie Bolojan, făcând referire la presupusele întâlniri cu liderul AUR, George Simion.”

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