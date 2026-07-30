Dovada ipocriziei lui Bolojan. Cum se agață de George Simion pentru a rămâne în scaun
Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Ipocrizie fără limite din partea premierului demis. Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion, de la începutul anului până în prezent. Șeful Guvernului interimar susține că discuțiile ar fi vizat schimburi de opinii și că nu ar fi fost vorba de negocieri politice. OFF | [00:27] Premierul interimar mai susține că discuțiile pe care le-ar fi purtat cu George Simion ar fi avut loc înainte de propunerea de premier a lui Adrian Veștea. „În condițiile în care, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oamenii și să am o relație civilizată. Asta ține de respectul între oameni”, a declarat Ilie Bolojan, făcând referire la presupusele întâlniri cu liderul AUR, George Simion.”
Citește și
- 11:35Ilie Bolojan se ține cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, în plină criză socială: „Ar fi iresponsabil să demisionez!”
- 10:44Lazarus, din mijlocul protestului fermierilor, atac dur la Ilie Bolojan: „Este preocupat cu dosarele, nu cu hrana românilor!”
- 10:22Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că și-ar fi salvat funcția prin înțelegeri netransparente: „Pentru putere și bani”
- 09:00Mihai Fifor, îl pune la zid pe Ilie Bolojan după voturile din Parlament: „Blocada toxică impusă României poate fi spartă”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News