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Politica· 1 min citire
Elena Udrea, atac dur la Dragoș Pîslaru: „În afară de zgomot, scandal și circ pe Tik Tok, nu fac nimic!”
Elena Udrea
Publicat30 iul. 2026, 08:19
Actualizat30 iul. 2026, 08:42
Elena Udrea a dat de pământ cu Drahoș Pîslaru după ce acesta a recunoscut că a cerut o vilă RAAPPS. "Să îi dea Bolojan ordin directorului Regiei să o publice, dacă chiar vreți asta!", a transmis fostul ministru.
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