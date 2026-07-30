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Politica· 1 min citire

Elena Udrea, atac dur la Dragoș Pîslaru: „În afară de zgomot, scandal și circ pe Tik Tok, nu fac nimic!”

Elena Udrea

Elena Udrea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 08:19
Actualizat30 iul. 2026, 08:42

Elena Udrea a dat de pământ cu Drahoș Pîslaru după ce acesta a recunoscut că a cerut o vilă RAAPPS. "Să îi dea Bolojan ordin directorului Regiei să o publice, dacă chiar vreți asta!", a transmis fostul ministru.

„Și aici sunteți niște ipocriți! Vă prefaceți ca cereti, dar nu vi se dă! În realitate, pe listele alea sunteți și voi și acoliții cu care ați venit la guvernare! Ipocriți până în măduva oaselor, si-au făcut program politic din “lupta cu corupția” și cu “metehnele vechilor politicieni”, clamând ca ei fac “altfel de politică”, onestă, transparentă și evident, în folosul poporului! În afară de zgomot, scandal și circ pe Tik Tok, nu fac nimic! Nu sunt în stare să construiască, știu doar să dărâme.", a mai transmis Elena Udrea.

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