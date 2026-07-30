Elena Udrea, atac dur la Dragoș Pîslaru: „În afară de zgomot, scandal și circ pe Tik Tok, nu fac nimic!”

Publicat 30 iul. 2026, 08:19 Actualizat 30 iul. 2026, 08:42

Elena Udrea a dat de pământ cu Drahoș Pîslaru după ce acesta a recunoscut că a cerut o vilă RAAPPS. "Să îi dea Bolojan ordin directorului Regiei să o publice, dacă chiar vreți asta!", a transmis fostul ministru.

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