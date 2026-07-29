Ion Cristoiu: Două scenarii pentru plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria - EXCLUSIV

Publicat 29 iul. 2026, 17:44 Actualizat 29 iul. 2026, 17:45 Sursă Realitate Plus

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, a prezentat în exclusivitate cele două scenarii prin care premierul interimar Ilie Bolojan ar putea părăsi Palatul Victoria. În opinia sa, Bolojan a ajuns în punctul în care capitalul de imagine acumulat în lunile de interimat începe să se dilueze, iar presiunea politică crește vizibil.

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