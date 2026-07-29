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Politica· 2 min citire

Ion Cristoiu: Două scenarii pentru plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria - EXCLUSIV

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 17:44
Actualizat29 iul. 2026, 17:45
SursăRealitate Plus

Analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, a prezentat în exclusivitate cele două scenarii prin care premierul interimar Ilie Bolojan ar putea părăsi Palatul Victoria. În opinia sa, Bolojan a ajuns în punctul în care capitalul de imagine acumulat în lunile de interimat începe să se dilueze, iar presiunea politică crește vizibil.

În analiza sa, Ion Cristoiu a subliniat că, teoretic, există două căi prin care Bolojan ar putea pleca.

Alianța cu AUR

Prima variantă ar fi ca PSD să facă o alianță cu AUR, fac o majoritate zdrobitoare, sunt apropiate ca politică, adică între PSD și PNL e o prăpastie mult mai mare decât între PSD și AUR. Dar vedeți că Grindeanu iese aproape în fiecare zi și atacă AUR. În ultima vreme le reproșează politica față de drone. Probabil că se teme și de reacția lui Nicușor Dan, dar dacă s-ar duce cu AUR, ce ar putea să facă Nicușor Dan.

Cristoiu sugerează că o astfel de alianță ar schimba radical echilibrul politic, dar ar veni cu riscuri majore pentru Bolojan, inclusiv reacții dure din interiorul propriului partid.

Demisia personală a lui Bolojan

Singurul lucru pe care ar putea să-l facă Bolojan este ca el personal să decidă să plece. Acum a prelungit prea mult și, în opinia mea, a început deja să piardă. În ultimele zile s-a format deja un fel de guvern paralel condus de Grindeanu. Guvernul demis nu mai poate lua decizii, iar de partea cealaltă s-a format un nucleu de putere care trece legile. S-a format acest guvern paralel, a afirmat analistul Realitatea Plus.

Pe de altă parte, însă, prelungirea situației de provizorat la nivelul guvernului a început deja să-i aducă deservicii de imagine lui Bolojan.

Bolojan, dacă ar avea puteri depline, ar putea iniția legi în spiritul politicii lui Bolojan de austeritate. El, la ora actuală, clamează austeritatea, dar n-are pârghii. A vorbit despre austeritate la spitale. Dincolo vine PSD cu politica lui, pe care o cunoaștem, și îi dă peste mână. Bolojan n-a reușit nici să-și aplice politica, nici să blocheze ce vor ceilalți.

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