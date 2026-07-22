O ciclistă a scăpat ca prin minune după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Momentul dramatic a devenit viral - VIDEO

O pasionată de ciclism montan a fost la un pas de o tragedie după ce a alunecat pe marginea unei stânci. Imaginile au devenit virale și au stârnit mii de reacții pe rețelele sociale.
O plimbare cu bicicleta era să se transforme într-un accident fatal
Momente de groază pentru o pasionată de ciclism extrem, care a fost la un pas să își piardă viața în timpul unei ture desfășurate pe un traseu spectaculos, dar extrem de periculos. Întregul incident a fost surprins de camerele video și distribuit pe rețelele sociale, unde imaginile au devenit rapid virale.
Femeia a reușit să evite în ultimul moment o cădere de la mare înălțime, după ce bicicleta sa a derapat pe suprafața stâncoasă, conform contului său oficial de Instagram.
Roțile bicicletei au pierdut aderența pe marginea prăpastiei
Cecilia Sopena, cunoscută pentru pasiunea sa pentru ciclismul practicat pe trasee dificile, obișnuiește să exploreze zone montane spectaculoase și să publice imaginile pe conturile sale de socializare.
În timpul uneia dintre aceste aventuri, bicicleta a pierdut aderența pe o porțiune îngustă de stâncă. În urma dezechilibrului, sportiva a fost aruncată de pe bicicletă și a început să alunece spre marginea prăpastiei.
Într-o fracțiune de secundă, femeia a reușit să se agațe de stâncă și să își oprească alunecarea, evitând o cădere care ar fi putut avea consecințe dramatice.
Filmarea a devenit virală pe internet
Momentul tensionat a fost urmărit de sute de mii de utilizatori ai platformelor sociale. Cecilia Sopena este urmărită de aproximativ 650.000 de persoane pe Instagram, iar videoclipul a generat un val de reacții.
Mulți internauți au recunoscut că imaginile le-au dat fiori și au apreciat norocul pe care l-a avut sportiva.
În timp ce unii urmăritori au felicitat-o pentru faptul că a scăpat nevătămată, alții au criticat alegerea unui traseu atât de riscant și lipsa unui echipament de protecție mai complex.
Printre comentariile apărute online s-au numărat mesaje prin care utilizatorii au atras atenția asupra pericolelor sporturilor extreme și asupra importanței respectării măsurilor de siguranță.