Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 21:56

Familiile care vor să plece în concediu fără să își golească portofelul au la dispoziție un nou clasament al celor mai avantajoase destinații europene. Un studiu realizat în 2026 arată unde sunt cele mai mici cheltuieli de zi cu zi pentru turiști, iar liderul surprinzător al topului este o regiune extrem de populară din Portugalia.

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