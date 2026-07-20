Stațiunea din Europa unde o familie cheltuiește cel mai puțin în 2026. Prețurile sunt mai mici decât în Bulgaria

Familiile care vor să plece în concediu fără să își golească portofelul au la dispoziție un nou clasament al celor mai avantajoase destinații europene. Un studiu realizat în 2026 arată unde sunt cele mai mici cheltuieli de zi cu zi pentru turiști, iar liderul surprinzător al topului este o regiune extrem de populară din Portugalia.
Analiza compară costurile pentru produse și servicii cumpărate frecvent în vacanță, de la mesele la restaurant și băuturi până la cafea și cremă cu protecție solară. Rezultatele arată diferențe importante între destinațiile europene, unele stațiuni fiind aproape de două ori mai scumpe decât altele.
Algarve, cea mai avantajoasă alegere pentru familii
Regiunea Algarve, din sudul Portugaliei, ocupă primul loc în clasamentul realizat de Post Office Travel Money și este considerată cea mai accesibilă destinație europeană pentru familii în 2026.
Studiul a analizat costurile pentru zece produse și servicii pe care turiștii le cumpără cel mai des în timpul concediului, inclusiv cafea, bere, vin, cremă cu protecție solară și mesele servite la restaurant.
Valoarea totală a coșului analizat este de aproximativ 164 de euro, ceea ce a propulsat Algarve pe primul loc, după ce în anul precedent ocupa poziția a treia.
În această regiune, o cafea costă în medie 1,49 euro, iar o cremă de protecție solară aproximativ 11,64 euro. Tot aici, doi adulți pot lua prânzul la restaurant pentru circa 24,5 euro, unul dintre cele mai mici prețuri dintre destinațiile analizate.
Bulgaria și Spania completează podiumul
Pe poziția secundă se află Sunny Beach, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.
Aici, același coș de produse și servicii ajunge la aproximativ 166 de euro, foarte aproape de costurile înregistrate în Algarve. În plus, stațiunea bulgărească oferă și cea mai ieftină cină pentru o familie, inclusiv băuturile, la aproximativ 85 de euro.
Spania domină, la rândul său, clasamentul, cu nu mai puțin de opt destinații incluse în topul celor mai convenabile locuri pentru vacanță.
Costa Teguise, din Lanzarote, ocupă locul al treilea, cu un cost total de aproximativ 172 de euro. Menorca și Costa Brava completează primele cinci poziții.
Destinațiile unde turiștii scot cei mai mulți bani din buzunar
La celălalt capăt al clasamentului se află Sorrento, din Italia, desemnată cea mai scumpă destinație inclusă în analiză.
Pentru același coș de produse și servicii, turiștii trebuie să plătească aproximativ 314 euro, aproape dublu față de suma necesară în Algarve.
Prețuri ridicate au fost înregistrate și în Malta și Ibiza, unde cheltuielile zilnice pot fi cu până la 92% mai mari decât în cele mai accesibile destinații europene.
Ce cheltuieli au fost analizate
Raportul realizat de Post Office Travel Money a comparat costurile pentru zece produse și servicii folosite frecvent de turiști în 22 de destinații europene.
Printre acestea se numără:
În schimb, biletele de avion și costurile de cazare nu au fost incluse în analiză. Studiul reflectă exclusiv cheltuielile zilnice pe care turiștii le au după sosirea la destinație.
Specialiștii recomandă calcularea atentă a bugetului
Autorii studiului atrag atenția că diferențele de preț dintre stațiunile europene pot influența semnificativ costul total al concediului și recomandă turiștilor să își estimeze bugetul înainte de plecare.
Potrivit acestora, Portugalia și Spania continuă să ofere unul dintre cele mai bune raporturi între calitate și costuri pentru familii, iar stațiunile de pe litoralul bulgăresc rămân printre cele mai accesibile opțiuni pentru cei care vor o vacanță cu cheltuieli reduse.