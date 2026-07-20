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Bugetarii care au câștigat procese cu Ministerul Muncii nu își vor primi integral sumele datorate. În schimb, vor beneficia de dobândă

Bugetarii care au câștigat procese cu Ministerul Muncii nu își vor primi integral sumele datorate

Bugetarii care au câștigat procese cu Ministerul Muncii nu își vor primi integral sumele datorate

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 17:49

Angajații din aparatul central al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, precum și cei din instituțiile aflate în subordinea ministerului, care au obținut în instanță drepturi salariale prin hotărâri definitive devenite executorii în cursul anului 2026, nu își vor primi integral sumele datorate. Potrivit unui ordin publicat luni în Monitorul Oficial, plata acestora va fi eșalonată pe o perioadă de cinci ani, iar beneficiarii vor primi și dobânda legală aferentă.

Actul normativ stabilește atât modul în care vor fi efectuate plățile, cât și ordinea în care acestea vor fi realizate.

Cine beneficiază de noile prevederi

Ordinul se aplică personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și angajaților instituțiilor din subordinea ministerului care au câștigat în instanță drepturi de natură salarială prin hotărâri devenite executorii în intervalul 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026.

De asemenea, prevederile vizează și acordarea daunelor-interese moratorii, sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a acestor sume.

Cum vor fi plătiți banii

Potrivit ordinului, sumele stabilite prin hotărârile judecătorești nu vor fi achitate dintr-o singură tranșă, ci în cinci etape succesive.

Calendarul plăților este următorul:

  • în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se va achita 5% din valoarea titlului executoriu;

  • în al doilea an se va plăti 10%;

  • în al treilea an beneficiarii vor primi 25%;

  • în al patrulea an va fi achitat încă 25%;

  • în al cincilea an se va plăti diferența de 35% din suma stabilită prin hotărârea judecătorească.

Sumele vor fi indexate și vor include dobânda legală

Pe lângă plata eșalonată, ordinul prevede că toate sumele vor fi actualizate în funcție de indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Totodată, beneficiarii vor primi dobânda legală remuneratorie, calculată începând cu data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

Plățile vor fi făcute în ordine cronologică

Documentul stabilește că plata sumelor va fi efectuată de instituția la care beneficiarul a fost angajat în perioada pentru care instanța a acordat diferențele salariale.

Banii vor fi virați în conturile indicate de beneficiari.

În același timp, ordinul prevede că toate plățile vor respecta ordinea cronologică în care hotărârile judecătorești au devenit executorii, astfel încât dosarele mai vechi să fie achitate înaintea celor devenite executorii ulterior.

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