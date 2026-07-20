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Social· 2 min citire
Bugetarii care au câștigat procese cu Ministerul Muncii nu își vor primi integral sumele datorate. În schimb, vor beneficia de dobândă
Bugetarii care au câștigat procese cu Ministerul Muncii nu își vor primi integral sumele datorate
Angajații din aparatul central al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, precum și cei din instituțiile aflate în subordinea ministerului, care au obținut în instanță drepturi salariale prin hotărâri definitive devenite executorii în cursul anului 2026, nu își vor primi integral sumele datorate. Potrivit unui ordin publicat luni în Monitorul Oficial, plata acestora va fi eșalonată pe o perioadă de cinci ani, iar beneficiarii vor primi și dobânda legală aferentă.
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