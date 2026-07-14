Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că fuge de răspundere: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

Publicat 14 iul. 2026, 08:31 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan pasează vina crizei politice și lansează noi atacuri la liderul PSD, după ce Sorin Grindeanu a declarat recent că PSD nu va mai susține necondiționat proiectele din PNRR. Premierul interimar al României susține că liderul PSD fuge de responsabilitate și că țara noastră va pierde 770 de milioane de euro, dacă nu va fi promulgată noua lege a salarizării, potrivit Realitatea PLUS.

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