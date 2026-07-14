Ilie Bolojan îl acuză pe Sorin Grindeanu că fuge de răspundere: România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR

Ilie Bolojan pasează vina crizei politice și lansează noi atacuri la liderul PSD, după ce Sorin Grindeanu a declarat recent că PSD nu va mai susține necondiționat proiectele din PNRR. Premierul interimar al României susține că liderul PSD fuge de responsabilitate și că țara noastră va pierde 770 de milioane de euro, dacă nu va fi promulgată noua lege a salarizării, potrivit Realitatea PLUS.
„Pe data de 11 mai, domnul Grindeanu a organizat o întâlnire cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, în care declară din nou că tot ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni la Cotroceni și anume lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și de măsurile fiscale, să spunem, agreate cu Comisia Europeană, nu importă schimbări indiferent de poziția PSD că se află la guvernare până în urmă sau cu două săptămâni sau că este în opoziție. Sunt lucruri pentru care noi ne-am dat acordul, în mare, ca politici publice. Deci avem declarații care au fost făcute în urmă cu puțin timp care susțin poziții responsabile și anume că angajamentele internaționale ale României, angajamente pe care și le-au luat toate guvernele din care a făcut parte și PSD-ul în această perioadă, la care au lucrat miniștri care au fost susținuți de PSD. Gândiți-vă că, de exemplu, legea salarizării unitare este responsabilitatea Ministerului Muncii, care a avut, în toată această perioadă, miniștri PSD.
Dar, din păcate, au lăsat-o pe ultima sută de metri pentru că, în momentul în care creezi așteptări că vor crește salariile la un nivel pe care economia noastră nu-l poate suporta, în mod evident creezi dezamăgiri și atunci apare tendința de a fugi de orice fel de răspundere. Românii merită, dacă trebuie o sesiune extraordinară, dacă nu, două, câte trebuie, avem un fond de salarii de 166 de miliarde de lei anual în total în sectorul public anul acesta, estimarea, și acest fond de salarii putem crește atât cât ne putem permite. Cât ne putem permite să creștem anul viitor pentru că această lege ar intra în vigoare de la sfârșitul acestui an?
Atât cât are posibilități economia țării noastre, în așa fel încât să nu ne întoarcem, să nu ne întoarcem iarăși în situația în care am ajuns în 2025, într-o fundătură. Și toate calculele care sunt țin de o indexare cu o rată a inflației de puțin peste 7%. Sunt două logici de bun-simț pentru care ea este necesară, nu spun că este o lege perfectă, subliniez. Dar logicile bunului-simț sunt următoarele: dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România. Deci vom avea o pierdere imediată pentru că ne-am angajat c-o s-o facem asta în urmă cu câțiva ani de zile”, a declarat Bolojan.