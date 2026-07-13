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Politica· 1 min citire

Crin Antonescu: „AUR va fi singurul câștigător al anticipatelor. Bolojan pune România pe locul doi și speră că puncteze electoral

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 20:34
SursăRealitate Plus

Fostul președinte PNL susține că AUR va fi singurul câștigător al alegerilor anticipate, dacă acestea vor fi organizate. În exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a scos în evidență faptul că Ilie Bolojan pune România pe planul doi, prioritatea sa fiind să câștige capital electoral.

"Domnul Bolojan și susținătorii săi își închipuie, pe drept sau pe nedrept — vom vedea — că acumulează puncte electorale. Nu contează soarta țării, nu contează că economia este, cu fiecare zi care trece, grav afectată, după o guvernare oricum falimentară din punct de vedere economic; nu contează că țara este pusă pe planul doi, în niște combinații politice cu un scop electoral, ceea ce mi se pare iarăși destinat eșecului. Pentru că, oricum ar învârti-o, dacă blochează situația așa, țara pierde, iar electoral câștigă AUR", a argumentat Antonescu, ]ntr-o interven'ie la Realitatea Plus.

Pe de altă parte, fostul candidat la președinție a subliniat că și dacă se ajunge la anticipate, tot partidul lui George Simion ar avea de câștigat.

"Este evident că singura modificare majoră pe tabloul parlamentar va fi o creștere semnificativă a AUR. Nu pentru că e anti‑european, nu pentru că e extremist, ci pur și simplu pentru că a stat deoparte, prin forța lucrurilor, de această guvernare falimentară."

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