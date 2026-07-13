Sectorul 2 vrea să deconteze fertilizarea in vitro: sprijin de până la 20.000 lei pentru fiecare beneficiar

Consiliul Local Sector 2 va dezbate marţi, în şedinţă extraordinară, un proiect care prevede acordarea unui sprijin financiar de maximum 20.000 lei pentru un beneficiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro.
Programul este destinat cuplurilor infertile, căsătorite sau necăsătorite, precum şi femeilor singure infertile, diagnosticate cu o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală de către medicul specialist.
Programul multianual „FIV pentru Sectorul 2” se va derula pe o perioadă de trei ani, respectiv 2026-2028, pentru maximum 50 de beneficiari anual. Finanţarea se va asigura din bugetul local, cuantumul sprijinului financiar fiind de maximum 1.000.000 lei pe an.
Cine poate aplica
Printre principalele criterii de eligibilitate se numără:
Domiciliul stabil pe raza Sectorului 2 de minimum un an
Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România
Inexistenţa datoriilor la bugetul local
Vârsta femeii solicitante cuprinsă între 24 şi 42 de ani la data depunerii cererii
Plafonul de venit aplicabil este de 11.400 lei venit net lunar pentru cupluri, respectiv 5.700 lei venit net lunar pentru femeile singure.
Cum se acordă sprijinul
Suma de maximum 20.000 lei pe beneficiar se acordă sub forma a două vouchere nominale şi netransferabile: unul pentru tratament medicamentos, în valoare de 5.000 lei, şi unul pentru proceduri medicale, în valoare de 15.000 lei. Voucherele pot fi folosite exclusiv în farmaciile şi unităţile sanitare partenere ale programului, iar valabilitatea lor este de 12 luni de la emitere.
Un beneficiar poate aplica pentru maximum trei proceduri distincte într-un an calendaristic, pe toată perioada programului, doar dacă procedura anterioară s-a încheiat cu rezultat negativ, dovedit printr-un document medical, şi în limita fondurilor disponibile.
De ce este nevoie de un astfel de program
Conform referatului de aprobare, la nivel global aproximativ o persoană din şase se confruntă cu infertilitatea, iar în România peste 17% dintre cupluri întâmpină dificultăţi în a concepe un copil.
„Costurile ridicate ale procedurilor de fertilizare in vitro limitează accesul la tratamentele de specialitate, în special pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse sau medii, care nu pot susţine integral aceste cheltuieli din fonduri proprii. (...) În prezent, la nivel naţional există programe de sprijin pentru reproducerea umană asistată medical, însă resursele disponibile sunt limitate şi nu acoperă în totalitate nevoile existente”, se arată în document.