Sectorul 2 vrea să deconteze fertilizarea in vitro: sprijin de până la 20.000 lei pentru fiecare beneficiar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:27

Consiliul Local Sector 2 va dezbate marţi, în şedinţă extraordinară, un proiect care prevede acordarea unui sprijin financiar de maximum 20.000 lei pentru un beneficiar în vederea efectuării procedurii de fertilizare in vitro.

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