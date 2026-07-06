Rusia, aproape de o criză bancară explozivă. Războiul lui Putin pune presiune uriașă pe bănci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 17:37

Rusia riscă o criză bancară „explozivă”, în contextul prelungirii războiului și al presiunii tot mai mari puse pe instituțiile de credit. Potrivit unui raport al serviciilor de informații dintr-un stat european, consultat de Reuters, băncile rusești suportă o parte importantă din povara economiei de război, în timp ce portofoliile de credite se deteriorează, iar gospodăriile sunt tot mai îndatorate.

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