Rusia, aproape de o criză bancară explozivă. Războiul lui Putin pune presiune uriașă pe bănci

Rusia riscă o criză bancară „explozivă”, în contextul prelungirii războiului și al presiunii tot mai mari puse pe instituțiile de credit. Potrivit unui raport al serviciilor de informații dintr-un stat european, consultat de Reuters, băncile rusești suportă o parte importantă din povara economiei de război, în timp ce portofoliile de credite se deteriorează, iar gospodăriile sunt tot mai îndatorate.
Băncile rusești, vulnerabile în economia de război
Un document al serviciilor de informații dintr-o țară europeană atrage atenția asupra vulnerabilităților din sistemul bancar rus. Raportul, consultat de Reuters, a fost elaborat în luna iunie pentru a informa oficialii europeni despre situația instituțiilor de credit din Rusia, în contextul în care Uniunea Europeană pregătește o nouă serie de sancțiuni.
Documentul are două pagini și arată că deteriorarea portofoliului de credite, alături de creșterea îndatorării gospodăriilor, creează un risc major pentru bănci. Potrivit raportului, situația este una „explozivă”, mai ales în condițiile în care economia rusă este tot mai legată de costurile războiului.
Kremlinul s-a bazat tot mai mult pe bănci
Pe fondul prelungirii războiului lansat împotriva Ucrainei, regimul de la Kremlin s-a sprijinit în primul rând pe bugetul statului. Totuși, costurile tot mai mari au determinat Rusia să apeleze din ce în ce mai mult la bănci, pentru a susține companiile și debitorii.
Raportul consultat de Reuters arată că această strategie a încărcat instituțiile de credit cu riscuri suplimentare, într-un moment în care economia este marcată de instabilitate. Practic, băncile au ajuns să susțină tot mai mult mecanismele economiei de război, iar acest lucru poate deveni periculos dacă presiunea continuă să crească.
Credite subvenționate și vulnerabilități mascate
Documentul este intitulat „Notă privind probabilitatea unei crize bancare în Rusia în 2026” și arată că băncile au fost obligate să acorde împrumuturi subvenționate companiilor din sectorul apărării, cumpărătorilor de locuințe și altor entități. În paralel, programele de creditare susținute de stat, restructurările de împrumuturi și sprijinul guvernamental au ascuns problemele reale din sistem.
Potrivit raportului, aceste măsuri au creat imaginea unei economii care încă funcționează bine, deși în spate s-ar acumula riscuri serioase. Vulnerabilitatea băncilor ar putea deveni vizibilă în cazul unui șoc economic puternic, inclusiv printr-un nou pachet de sancțiuni care ar viza instituțiile bancare.
„Situația creează iluzia unei economii dinamice care, în realitate, ascunde o situație explozivă pe care un șoc economic, cum ar fi un pachet ambițios de sancțiuni împotriva băncilor…,ar putea-o declanșa”, se arată în raport.
Prognoze economice reduse pentru Rusia
Informațiile despre riscul unei crize bancare apar în contextul în care Ministerul rus al Economiei a redus prognoza de creștere a PIB-ului. Pentru 2026, estimarea a fost coborâtă la 0,4%, de la 1,3% anterior. Și prognoza pentru 2027 a fost revizuită în scădere. Ministerul rus al Economiei estimează acum o creștere de 1,4%, față de 2,8% cât era prognoza anterioară. Reducerea acestor estimări vine pe fondul presiunilor economice acumulate și al riscurilor semnalate în sistemul bancar rus.