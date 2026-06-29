Hubert Thuma, atac dur la adresa lui Bolojan și conducerii PNL: „Combustibilul s-a ars. Noxele au rămas”

Președintele CJ Ilfov Hubert Thuma a lansat o critică acidă la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, și a noii conduceri a partidului, punând sub semnul întrebării direcția reformei promise și beneficiarii reali ai acesteia.
Folosind chiar metafora lansată de Bolojan, aceea a „combustibilului consumat”, Thuma a întors argumentul împotriva liderului liberal.
Thuma: „Combustibilul nu se consumă și atât, ci se transformă. Se transformă în mișcare, în direcție”
„Pentru că în orice motor, combustibilul nu se consumă și atât, ci se transformă. Se transformă în mișcare, în direcție, în destinație și o parte, inevitabil, în noxe.”, a scris Thuma.
Thuma a readus în discuție îndepărtarea lui Marcel Boloș din funcție, subliniind că fostul ministru a adus miliarde europene în Oradea și că supracontractările de care Bolojan a beneficiat ani la rând sunt acum criticate de acesta în mod cinic.
Primul semnal de alarmă, înlăturarea lui Boloș
„Primul semnal de alarmă a fost chiar modul în care domnul Bolojan s-a descotorosit de mâna lui dreaptă. Boloș a adus miliarde europene în Oradea și a făcut acele supracontractări de care Bolojan a beneficiat ani la rând și pe care acum, în mod cinic, le critică. Când domnul Boloș a devenit incomod, explicația a venit rapid: „i s-a consumat combustibilul" și a fost dat la o parte.”, a transmis Thuma.
Thuma a vizat și noua conducere PNL, menționând că Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu „au semnat carnetul de membru azi și au fost propuși să conducă partidul a doua zi”, parcurgând „cel mai scurt drum spre vârf din istoria liberalismului românesc”. De asemenea, l-a menționat pe Dragoș Anastasiu, care a recunoscut public că a plătit timp de opt ani ceea ce el însuși a numit „șpagă de supraviețuire", înainte de a îmbrățișa reformismul liberal.
Thuma lansează un avertisment, anume că „între timp, România stă la un singur pas de junk. Un singur pas desparte ratingul nostru de zona speculativă, cu tot ce înseamnă asta pentru fiecare român care are un credit, o afacere, un salariu dependent de stabilitatea acestei țări. Așa că, nu vă supărați, dar reforma aceasta pe cine a ajutat, de fapt?”