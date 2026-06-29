Politicianul readus în PNL de Bolojan îl critică pe președinte. Oamenii premierului demis, noi acuzații privind blocarea guvernării

Publicat 29 iun. 2026, 14:54 Sursă Realitatea PLUS

Oamenii lui Ilie Bolojan insistă cu atacurile, fără să își asume blocajul crizei politice invocat de Nicușor Dan. Politicianul care a fost readus în Partidul Național Liberal de Ilie Bolojan îi critică pe Nicușor Dan și pe cei care l-au contestat la șefia PNL, potrivit Realitatea PLUS.

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