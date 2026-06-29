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Politica· 1 min citire

Politicianul readus în PNL de Bolojan îl critică pe președinte. Oamenii premierului demis, noi acuzații privind blocarea guvernării

Ludovic Orban și Ilie Bolojan

Ludovic Orban și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 14:54
SursăRealitatea PLUS

Oamenii lui Ilie Bolojan insistă cu atacurile, fără să își asume blocajul crizei politice invocat de Nicușor Dan. Politicianul care a fost readus în Partidul Național Liberal de Ilie Bolojan îi critică pe Nicușor Dan și pe cei care l-au contestat la șefia PNL, potrivit Realitatea PLUS.

Ludovic Orban a transmis, într-o postare pe o rețea sociala, că principalul vinovat pentru criza politică din țară este președintele țării, despre care spune că a complotat cu social-democrații ca să dărâme guvernul Bolojan.  Fostul premier spune, inclusiv, că după căderea guvernului, Nicușor Dan a prelungit criza politică.

„A trecut o săptămână de când Parlamentul a respins învestirea guvernului Veștea și, deși are mai multe propuneri de premier, Nicușor Dan trage de timp și se face că nu înțelege deciziile PNL, USR și UDMR de a nu susține învestirea adevăratului favorit al președintelui, Sorin Grindeanu. Sunt convins că tergiversarea acestei noi desemnări nu are altă cauză decât planul de a mai strânge niște voturi printr-un nou atac contra partidelor parlamentare care să ducă la noi dezertări, care să crească șansele de învestire a unui guvern PSD”, a transmis Orban.

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