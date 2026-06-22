Furtuna și grindina au făcut ravagii în județul Sibiu. Mai multe străzi au fost inundate. A fost emis mesaj RO-Alert-VIDEO

Publicat 22 iun. 2026, 16:18 Actualizat 24 iun. 2026, 16:31

Furtuna și grindina au făcut ravagii luni după-amiază, în județul Sibiu, vizat de un Cod Protocaliu de vreme severă. Mai multe străzi au fost inundate, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația cu privire la furtunile puternice, grindina și rafale de vânt de până la 90 km/h.

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